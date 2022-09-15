مباشر| الاتحاد VS الخليج.. “الجولة الرابعة من “دوري روشن السعودي”

تقدم قناة “السعودية الرياضية” بثاً حياً لمباراة الاتحاد والخليج، ضمن فعاليات اليوم الرابع من دوري روشان السعودي 2022-2023.

تقام مباراة الاتحاد والخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة روشان للدوري السعودي “موسم 2022-2023”.

ودخل الاتحاد مباراة الخليج، مسرورًا بفوزه على الرائد فِيْ مباراة الدور الثالث بهدف نظيف من أحمد حجازي، فِيْما تعادل الخليج مع العدالة بدون أهداف فِيْ الجولة الماضية.

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وجاء تشكيل الاتحاد فِيْ الحزب الخليجي على النحو التالي

حارس المرمى مارسيلو جروهِيْ

الخطوط الخلفِيْة أحمد بمسعود، أحمد حجازي، عمر هُوساوي

خط الوسط حمدان الشمراني، ايجور كورنادو، طارق حامد، عبد الرحمن العبود.

المهاجمون رومارينهُو، عبد الرزاق حمدالله، هِيْلدر كوستا

وتضم قائمة الاستبدالات “عبد الله الجدعاني، زكريا هُوساوي، سلطان السليلي، المعتصم صديق، نور الدين البحر، هارون كَمْارا، مروان الصحافِيْ، عوض النشيري، مدالله العليان”.