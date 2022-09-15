مباشر| الباطن VS النصر.. “الجولة الرابعة من “دوري روشن السعودي”

تبث قناة “السعودية الرياضية” مباراة مباشرة بين الباطن والنصر، ضمن فعاليات اليوم الرابع من دوري روشان السعودي 2022-2023.

يحل النصر ضيفا على استاد الباطن بحفر الباطن، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان، الساعة 640 صباحا بتوقيت مكة المكرمة مساء الخميس.

بدأ النصر الموسم الرياضي الحالي بنمط متقلب. حيث تغلبوا على الوحدة (1-0) فِيْ الجولة الأولى من دوري المحترفِيْن السعودي روشان، قبل أن يخسروا أمام التعاون، فِيْ الأسبوع الثاني، لكنهم عادوا للفوز فِيْ آخر مباريات الدوري أمام ضمك، والتي انتهت بـ. الفوز بكأس العالم بهدفِيْن مقابل هدف واحد.

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كان تشكيل النصر الرئيسي على النحو التالي

تشكيل النصر الرئيسي حضره الظهِيْر الأيمن سلطان الغنام. بعد غياب بسبب الإصابة، مع عودة عبد الإله العمري، فِيْ مركزه الرئيسي، كـ “قلب دفاعي”.

حارس المرمى ديفِيْد أوسبينا.

خط الدفاع جيسلان كونان، الفارو غونزاليس، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الامتثال لويس جوستافو، عبد المجيد السليم.

لاعب الوسط المهاجم عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا.

قلب الهجوم فنسنت أبو بكر.

الثنائي عبد الله مادو وعلي الحسن خرجا من التشكيل الأساسي للنصر. محاولة رودي جارسيا تقدم مستويات ترضي الجماهِيْر.