مباشر| التعاون VS النصر.. “الجولة الثانية من دوري روشن السعودي”

ستقدم “السعودية الرياضية” البث المباشر لمباراة التعاون والنصر ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشان السعودي 2022-2023.

تابع المباراة بين التعاون والنصر لحظة بلحظة

وكان النصر قد بدأ مشواره فِيْ دوري روشان السعودي “2022-2023” بفوزه على الوحدة بهدف نظيف، فِيْما انتصر التعاون على الفتح بهدفِيْن بدون عودة.

وجاء تشكيل النصر فِيْ مباراة التعاون على النحو التالي الحارس أوسبينا.

الدفاع جيسلان كونان، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، ألفارو غونزاليز.

محور التركيز عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، غوستافو.

لاعب الوسط المهاجم سامي الناجي وخالد الغنام.

المهاجمون فِيْسنتي أبو بكر.

وتضم قائمة المناوبين “نواف العقيدي، محمد الفتيل، منصور الشمري، ماجد قيش، يوسف حقوي، عبد الله الخيبري، عبد العزيز العليوة، عبد الرحمن غريب، محمد مران”.

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