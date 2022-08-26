مباشر| العدالة VS الاتحاد.. الجولة الأولى من “دوري روشن السعودي”

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نظيره فِيْ العدالة، فِيْ إطار مباريات الجولة الأولى من دوري روشان للمحترفِيْن “2022-2023”.

تقدم “السعودية الرياضية” تغطية حية لمباراة الاتحاد والعدل فِيْ اليوم الأول من دوري روشان السعودي.

منذ تطبيق نظام المحترفِيْن فِيْ 2008-2009، واجه العدالة والاتحاد بعضهما البعض، فِيْ مباراتين فقط بالدوري، فاز الاتحاد “مرة واحدة” وتعادل فِيْ الأخرى، وسجل هدفِيْن دون أن تهتز شباكه. أبدا شبكة.

تابع المباراة بين العدل والاتحاد دقيقة بدقيقة

يتطلع الاتحاد للفوز بمباراته الأولى فِيْ الموسم الجديد لاستعادة الصدارة بسرعة ومواصلة طريقه إلَّى صدارة الدوري للتتويج باللقب.

تم تشكيل الاتحاد الرسمي على النحو التالي

حارس المرمى مارسيلو جروهِيْ.

خط الفداء الشمراني – احمد حجازي – احمد شراحيلي – مهند الشنقيطي.

خط الوسط طارق حامد – كورونادو – برونو هنريكي.

المهاجمون عبد الرحمن العبود – رومارينهُو – هِيْلدر كوستا.