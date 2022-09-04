مباشر| الفتح VS الهلال.. “الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي”

تقدم “السعودية الرياضية” بثاً حياً لمباراة الهلال والفتح، فِيْ افتتاح الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي 2022-2023.

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وتقام مباراة الفتح والهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة “لموسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

وجاء تشكيل الهلال فِيْ مباراة الفتح على النحو التالي

الحارس عبدالله المعيوف.

خطوط الدفاع ناصر الدوسري، علي البلحي، محمد الجفالي، سعود عبد الحميد.

نقطة الدعم Gustavo Cuéllar، Carrillo.

لاعب الوسط المهاجم سالم الدوسري، سلمان الفرج، موسى ماريغا.

قلب الهجوم لوتشيانو فِيْتو.

ويحتل الهلال المركز الثاني فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 6 نقاط من مباراتين بفارق هدف واحد عَنّْ المتصدر الشباب.

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