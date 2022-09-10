مباشر| النصر VS ضمك.. “الجولة الثالثة من “دوري روشن السعودي”

تقدم “السعودية الرياضية” بثاً حياً لمباراة النصر والدامك، ضمن فعاليات اليوم الثالث من دوري روشان السعودي 2022-2023.

يستضيف العلم، مساء اليوم السبت، فريق نادي ضمك لكرة القدم، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

بدأ النصر الموسم الرياضي الحالي بنمط متقلب. حيث تغلبوا على الوحدة (1-0) فِيْ الجولة الأولى من دوري المحترفِيْن السعودي روشان، قبل أن يخسروا أمام التعاون فِيْ الأسبوع الثاني.

تابع مباراة النصر ورافق نفسك لحظة بلحظة من خلال الموقع الرسمي

كان تشكيل النصر الرئيسي على النحو التالي

حارس المرمى ديفِيْد أوسبينا

الدفاع جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، الفارو

المحور لويس جوستافو وعلي الحسن.

خط الوسط المهاجم أندرسون تاليسكا، سامي الناجي، أيمن يحيى

المهاجمون فِيْسنتي أبو بكر.

اقرأ أيضا …

القانوني يعلنها .. الاتحاد خسر المباريات التي شارك فِيْها حمدالله