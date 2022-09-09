مباشر| الهلال VS الزمالك.. كأس سوبر لوسيل

تقدم قناة “السعودية الرياضية” بثاً حياً لمباراة الهلال والزمالك، فِيْ كأس السوبر لوسيل، والتي تجمع بين أبطال الدوري السعودي للمحترفِيْن والدوري المصري الممتاز.

يستضيف استاد لوسيل بالعاصمة القطرية “الدوحة” الليلة فِيْ تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مباراة الهلال والزمالك من بطولة كأس السوبر لوسيل التي تجمع أبطال الدوري السعودي للمحترفِيْن والدوري المصري. .

تابعوا مباراة الهلال والزمالك لحظة بلحظة من خلال الموقع الرسمي

جاء التشكيل الرسمي لنادي الهلال على النحو التالي ..

الحارس عبدالله المعيوف.

خطوط الدفاع ياسر الشهراني، علي البلاحي، محمد الجفالي، سعود عبد الحميد.

نقطة الدعم جوستافو كويلار، سلمان الفراج.

لاعب الوسط المهاجم سالم الدوسري وكاريلو وموسى ماريجا.

المهاجم أوديون إيغالو.

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