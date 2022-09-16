مباشر| الهلال VS الوحدة.. الجولة الرابعة من دوري “روشن” السعودي

ينجذب الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، منافسه الوحدة، إلَّى استاد الأمير فِيْصل بن فهد فِيْ العاصمة الرياض، لمواجهةه فِيْ المباراة التي توحدهم، مساء الجمعة، فِيْ الجولة الرابعة للمنتخب السعودي. الدوري “روشن”.

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يعيش الفريق الكروي الأول للهلال أفضل أيامه من الناحية الفنية مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، خاصة بعد فوزه بلقب كأس سوبر لوسيل، على حساب الزمالك المصري، بالإضافة إلَّى عدم خسارة أي نقطة فِيْ أول 3 مباريات. لعب فِيْ دوري روشان السعودي.

أما بالنسبة للوحدة، فإن المدرب البوسني برونو أكرابوفِيْتش فِيْ حالة معَنّْوية جيدة، بعد فوز بطل الدرجة الأولى الصاعد حديثًا على أبها (1-0).

مباشر | الهلال VS الوحدة .. الجولة الرابعة من الدوري السعودي “روشان”.

فِيْ “سعودي سبورت” نقدم لكَمْ خدمة متابعة دقيقة لمباراة الهلال والوحدة (من خلال الموقع الرسمي).

يضغط المدرب الأرجنتيني رامون دياز بقوة فِيْ تشكيل الهلال أمام الوحدة، مما يمنح محمد البريك فرصة اللعب بشكل أساسي على حساب سعود عبد الحميد.

وعلى مقاعد البدلاء، يوجد البرازيليان، ماثيوز بيريرا وميشيل ديلجاو.

* مشاهدة ترتيب الهلال والوحدة فِيْ الدوري السعودي.