مباشر| مباراة الرائد والاتحاد.. “دوري روشن السعودي”

وسيواجه الاتحاد نظيره الرائد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فِيْ المباراة بين الفريقين، ضمن الجولة الثالثة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

تقدم “السعودية الرياضية” تغطية حية لمباراة الرائد والاتحاد فِيْ دوري روشان السعودي.

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تدريب النقابات

حارس المرمى مارسيلو جروهِيْ.

خطوط الدفاع أحمد الشراحيلي، أحمد حجازي، عمر هُوساوي.

خط الوسط حمدان الشمراني، ايجور كورنادو، طارق حامد، عبد الرحمن العبود.

المهاجمون رومارينهُو، عبد الرزاق حمدالله، هِيْلدر كوستا.

وتضم قائمة المناوبين “عبدالله الجدعاني، زكريا هُوساوي، سلطان السليلي، احمد بامسعود، نور الدين البحر، هارون كَمْارا، مروان الصحافِيْ، عوض الناشري، مدالله العليان”.

تشكيل رائد

القائمة الرئيسية سيلفِيْو لونج، محمد سالم، بابلو سانتوس، عوض خميس، عبد الله الفهد، سلطان الفرحان، داميان ديوكوفِيْتش، محمد فوزير، رائد الغامدي، الكسندرو ميتريتا، خوليو تافاريس.

وتضم قائمة المناوبين “احمد الرحيلي، خالد الخثلان، يحيى سنبل، عبدالله مجرشي، نايف هزازي، منصور البيشي، عبد المحسن القحطاني، يحيى الشهري، عبدالملك الشمري.

الاتحاد والرائد فِيْ دوري روشان السعودي

ويحتل الاتحاد المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 4 نقاط من مباراتين فِيْما يحتل الرائد المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

بدأ الاتحاد مشواره فِيْ دوري روشان السعودي “2022-2023″، بفوزه على العدالة بثلاثة أهداف دون عودة، ثم تعادل سلبًا مع الاتفاق، فِيْ أول يومين من المسابقة.

أما الرائد فقد خسر فِيْ المباراة الافتتاحية أمام أبها بهدفِيْن لواحد، ثم تغلب على الوحدة بهدف نظيف فِيْ مباراة الدور الثاني.

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