مباشر| مباراة السعودية والإكوادور.. “الأخضر يستعد لكأس العالم”

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الإكوادور على ملعب نويفا لا كوندومينا الليلة “الجمعة”.

وتقام المباراة الودية بين السعودية والإكوادور داخل الملعب الأخضر فِيْ إسبانيا، تمهِيْدًا للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

تقدم قناة “السعودية الرياضية” تغطية حية لأحداث مباراة السعودية والإكوادور استعدادا لمونديال العالم.

تابعوا مباراة السعودية والإكوادور لحظة بلحظة

وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي التي خاضت مباراة الإكوادور على النحو التالي

حارس المرمى محمد العويس.

الخطوط الخلفِيْة سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي البليحي، ياسر الشهراني.

خط الوسط سامي النجعي، رياض شراحيلي، ناصر الدوسري.

المهاجمون هتان بحبري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

وتضم قائمة المناوبين “محمد اليامي، فواز القرني، نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبد الله مادو، احمد بامسعود، حسن التمبكتي، عوض الناشري، علي الحسن، محمد قانو، نواف العابد، هِيْثم عسيري، فهد المولد، هارون كَمْارا “.

قائمة السعودية فِيْ معسكر إسبانيا

اختار رينارد 26 لاعبا من القائمة السعودية لمعسكر إسبانيا لمواجهة الإكوادور والولايات المتحدة وهم “محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني علي. البلحي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، حسن التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، أحمد بمسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض النشيري، محمد كانو، الرياض. الشراحيلي، سلمان الفراج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان بحبري، نواف العبد، هِيْثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كَمْارا.

ويواجه الأخضر الثلاثاء المقبل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فِيْ المباراة الودية الثانية فِيْ المعسكر الإسباني، قبل انتهاء المعسكر والعودة إلَّى المملكة.

سيلعب المنتخب السعودي بطولة كأس العالم قطر 2022، بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر، حيث يلعب الأخضر فِيْ المجموعة الثالثة إلَّى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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