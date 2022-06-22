مباشر وشغال.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2022 عبر بوابة التعليم الفني “تجاري، صناعي، زراعي”

رابط الدبلومات الفنية ينتج باسم 2022 ، يبحث العديد من الطلاب على مستوى الجمهورية عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية التي تحمل اسم 2022 والتي تشغل آلاف الأشخاص على مستوى الجمهورية ، حيث من المقرر الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 قبل عيد الأضحى ، بحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم ، وحتى الآن ، ما زالت أعمال التصحيح داخل الضوابط على قدم وساق ، وسنوفر لكم الربط بنتيجة الدبلومات الفنية 2022 من خلال بوابة التعليم الفني في نظام الثلاث وخمس سنوات في السطور القادمة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية باسم 2022

ومن المقرر تفعيل الرابط الخاص بنتيجة الدبلومات الفنية باسم 2022 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح مما يستلزم قيام الدكتور بمراقبة الدرجات للتأكد من حصول كل طالب على حقه دون أي زيادة أو نقصان. من المقرر الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل قبل العيد العظيم ، والآن نقدم لكم خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022 فور ظهورها:

يزور بوابة التعليم الفني.

انقر الآن على أيقونة نتيجة الدبلوم الفني 2022.

أدخل رقم مقعد الطالب بشكل صحيح.

حدد القسم المسجل فيه الطالب للاستعلام عن النتيجة “صناعي ، زراعي ، فندقي ، تجاري”.

انقر فوق كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر نتيجة الطالب بالتفصيل ، مع الدرجات في جميع المواد ، والإجمالي الكلي.

رابط نتيجة الدبلوم الفني 2022

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بمجرد الموافقة عليها ، وذلك بإدخال بعض البيانات المطلوبة لإظهار النتيجة على الفور في الصفوف ، مع العلم. أن تكون نتيجة الشهادات متاحة في المدارس صباح اليوم التالي للموافقة عليها وتقديمها. في الموقع المخصص لها ، وانتهت امتحانات الدبلوم على مستوى الجمهورية في التاسع من يونيو الجاري ، بعد أن سارت بهدوء دون أي عوائق ، ويمكنك ترك رقم مقعدك والشعبة الخاصة بك لتجلب لك النتيجة عند ظهورها.