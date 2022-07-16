مبروك النجاح.. إعلان نتائج البكالوريا 2022 فِيْ الجزائر اليوم عبر الديوان الوطني للامتحانات bac.once.dz

تم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 بالجزائر اليوم، فِيْ بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم عبر فِيْسبوك، حيث نشرت الصفحة الرسمية للوزارة نسخة من البيان توضح إمكانية الحصول على بيان بنتائج الدراسة. نتائج BAC 2022 اليوم الساعة الرابعة عصرا، من خلال مجلس الامتحانات الوطني bac.once.dz، وتفاعلت مع العدد 1000 من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد تغيير مَوعِد إعلان نتائج الامتحانات العالية. العمل المدرسي فِيْ الجزائر أكثر من مرة، وبعدها وجدنا أن التوتر والقلق أصبحا أكثر وضوحا للممتحنين وأولياء الأمور، لذلك ستجد فِيْ تقرير اليوم المقدم من الموقع ثقفِيْ التفاصيل حول مَوعِد عرض النتيجة اليوم وكيف لاستخراج نتائج الشهادة لجميع الطلاب.

نعلن اليوم نتائج البكالوريا 2022 بالجزائر

أكدت وزارة التربية الوطنية، الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 برقم التسجيل اليوم، الساعة 400 مساءً، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمعارضات، حيث يشير نص البيان إلى ذلك اليوم 16 يوليو. . ، هُو التاريخ الرسمي للإعلان نتائج CAP 2022

للمرشحين المستقلين

من خلال موقع المكتب الوطني للامتحانات والكفاءات برقم التسجيل يحصل الطالب على شهادة BAC.

مجانًا عبر الهُواتف المحمولة عبر الرسائل القصيرة على * 567 # لجميع العملاء الثلاثة، Mobilis و Ooredoo و Jezzy.

للمرشحين الطلاب

من خلال موقع مساحة الآباء tharwa.education.gov.dz.

نشر قوائم المرشحين المعتمدين فِيْ نفس الوقت على مستوى جميع الجهات التي تقدمت للامتحانات.

كشف نتيجة BAC 2022، موقع مكتب الامتحانات الوطني

بعد أن أصبح القلق والتوتر هُو السيطرة الأولى على الممتحنين وأولياء أمورهم فِيْ الجزائر خلال الساعات الماضية، بعد التأخير فِيْ إعلان نتائج PAC عن المَوعِد المعلن مسبقًا، نجد أن اليوم السبت 16 يوليو هُو المَوعِد الرسمي المحدد من قبل وزارة التربية الوطنية لعرض نقاط الممتحنين اليوم، لم يتبق سوى 4 ساعات وستكون النتائج متاحة للطلاب من خلال الرَابِطْ الموجود على موقع المكتب الوطني للامتحانات والكفاءات، أو من خلال الموقع المجاني الرقم * 567 # للمتعلمين و الأحرار.