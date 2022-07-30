مبروك النجاح.. نتيجة الثانوية العامة الفلسطينية الدورة الأولى|| نتائج التوجيهِيْ فلسطين عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

نتيجة للمدرسة الثانوية الفلسطينية، يبحث ملايين المواطنين الفلسطينيين، وتحديداً الطلاب والطالبات، عن نتائج التوجيهِيْ فِيْ فلسطين 2022، وهِيْ الدورة الأولى التي أقرها الوزير قبل بضع دقائق قبل نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت، حيث يسعى كل طالب للحصول على نتائج البكالوريا للتحقق من مستقبلهم الأكاديمي وجهُودهم خلال تلك الفترة الأكاديمية الصعبة ومن ثم البدء فِيْ الاستمتاع بالإجازات الصيفِيْة التي لم يشعروا بها حتى الآن. بسبب القلق والتوتر الذي رافقهم من انتهاء فترة الامتحان التي حددتها الوزارة حتى الآن، حيث تعد مرحَلْة الثانوية العامة أهم محطة دراسية ناقلة لجميع الجامعات.

نتيجة المدرسة الثانوية الفلسطينية

تمت الموافقة على نتيجة الثانوية العامة الفلسطينية مؤخراً من قبل وزير التربية والتعليم مروان عوراتي بنسبة نجاح بلغت 68.12٪، وهِيْ نسبة غير مرضية جداً للطلاب الذين توقعوا أن تكون نسبة النجاح أكبر من ذلك. تم الإعلان عن أسماء الطلاب الخمسة الأوائل وهم حَلْا عبدالله، ومروة محمد عبد الحميد عيسى، وأنس نبيل الحرزان زيد عبد الحميد وأنس محمد، بنسبة تتراوح بين 99.6٪ و 97.7٪. . ٪، وتم التواصل مع هؤلاء الطلاب من قبل مسؤولي الوزارة لتقديم التهاني والتبريكات وإحساسهم بالحاجة لمواصلة الجهد والتفوق خلال الفصل الدراسي القادم للمضي قدماً نحو مستقبل أكاديمي مشرق.

النتائج توجيهِيْ فلسطين 2022

نتائج توجيه فلسطين 2022 للحصول عليها يجب اتباع هذه الخطوات البسيطة والسهلة

قم بتسجيل الدخول أولاً من خلال هذا نهاية لهذه الغاية على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. حدد رمز نتيجة شهادة الثانوية العامة للجلسة الأولى. أدخل رقم مقعدك المكون من 6-8 أرقام وتأكد من كتابته بشكل صحيح. أخيرًا، انقر فوق كلمة “بحث” التي تظهر أمامك. ستفتح نافذة جديدة تحتوي على نتائجك مع درجاتك.

تم الآن تشغيل محرك بحث جوجل من قبل طالب ثانوي وطلاب فِيْ فلسطين وسادتي أولياء الأمور، فِيْ رَابِطْ نتيجة التوجيهِيْ للحصول على نتائج الاختبار والتحقق منها، وهم أنفسهم يتمنون التوفِيْق والنجاح معهم وأن تأتي النتيجة لهم بالبشارة.

وسط حالة من القلق والتوتر والخوف من الفشل بسبب معدل النجاح الصادم لطلاب المدارس الثانوية وأولياء أمورهم، يبحث ملايين الطلاب الآن عبر محرك بحث Google عن رَابِطْ نتيجة التوجيهِيْ فِيْ كل مكان من المحافظات والمدن الفلسطينية. حتى تهدأ القلوب وتنطلق ابتسامات الحضور والاحتفالات وتهنئة وبركات الأهل والأحباء حيث يتمنى الجميع أن تضطرهم نتائج الامتحانات التي أعلن عنها منذ فترة.

وانتهت حالة القلق والتوتر التي سادت على الطلاب فِيْ الأيام الأخيرة، بعد إقرار نتائج الدورة الأولى من الثانوية العامة الفلسطينية 2022 فِيْ جميع المحافظات، بعد كل أعمال التصحيح ومتابعة الدرجات. أتيحت للتحقق من نتائج التوجيه الخاصة بي بطريقة إلكترونية سهلة، طالما أن النتائج ستكون متاحة فِيْ المدارس فِيْ غضون ساعات.