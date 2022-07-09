مبلغ خرافِيْ من الشباب إلَّى كريتشوفِيْاك.. “كواليس الصفقة”

تاريخ النشر 07/09/2022

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أعلن نادي الشباب التعاقد الرسمي مع الجناح البولندي جيجوز كريشوفِيْاك القادم من كراسوندار الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

وأنهت إدارة نادي الشباب الإجراءات الرسمية للعقد مع كريشوفِيْاك، لمدة موسم واحد، حتى صيف عام 2023.

مبلغ رائع من الشباب لكريتشوفِيْاك .. “خلف كواليس الصفقة”

كشفت الإذاعة البولندية “Polskier radio 24” عَنّْ قيمة إعارة اللاعب لموسم واحد من النادي الروسي إلَّى الشباب.

وسيدفع الشاب 3.5 مليون يورو، قيمة انتقال اللاعب لموسم واحد بما يعادل 14 مليون ريال.

Krichowiak رسميًا فِيْ الشباب .. بطل أوروبا ونجم باريس سان جيرمان

ويعد كريشوفِيْاك أحد العَنّْاصر الأساسية فِيْ تشكيلة بولندا، التي تستعد للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022، حيث تتواجد بولندا فِيْ المجموعة الثالثة، ضد السعودية والأرجنتين والمكسيك.

وانضم كريشوفِيْاك إلَّى قائمة عروض الشباب فِيْ صيف 2022، بعد توقيعه مع حارس مرمى كوريا الجنوبية كيم سيونج جيو، لمدة 3 مواسم، من كاشيوا ريسول فِيْ اليابان.

فاز Krichowiak بالعديد من البطولات ؛ ومن أبرزها لقب الدوري الأوروبي “مرتين” مع إشبيلية، وكأس فرنسا وكأس الرَابِطْة مع باريس سان جيرمان، وكأس روسيا “مرتين” وكأس السوبر الروسي مع لوكوموتيف موسكو، وتم اختياره فِيْ تشكيل الموسم فِيْ. الدوري الإسباني 2014-15، وفِيْ الدوري الأوروبي موسمي 2014-15 و2015-16.

قدم Krichowiak 429 مباراة مهنية مع أندية مختلفة، وسجل 47 هدفًا وقدم 31 تمريرة حاسمة.