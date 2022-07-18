مبلغ دعم برنامج حساب المواطن لكل فرد وخطوات التسجيل

مقدار الدعم لبرنامج حساب المواطن لكل فرد، قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة برنامج دعم حساب المواطن للعمل فِيْ عام 2017، بهدف تقديم الدعم المادي للمواطنين فِيْ المملكة. من أجل مساعدتهم على تخطي الصعوبات المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية التي تجري فِيْ المملكة والتي بدورها تؤثر سلباً على مجموعة من الأسر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويعمل برنامج كوينتا سيودادانا على تعزيز مستوى الخدمات فِيْه. يوفر. وكذلك تقديم الدعم المالي لأكبر عدد من الناس فِيْ المملكة ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الشخصية اليومية.

مقدار الدعم من برنامج حساب المواطن لكل فرد

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه أجرى بعض التعديلات فِيْ الفترة الأخيرة امتثالا لأمر صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفِيْن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي أمر بإعادة فتح الباب طالبة من المواطن. برنامج الحساب. تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال للمساعدة فِيْ دعم المواطنين وذلك للمساعدة فِيْ التعامل مع المشاكل التي حدثت نتيجة ارتفاع الأسعار فِيْ العالم، وخصص مبلغ 8 مليارات ريال أموال سعودية تهدف لدعم المواطنين. المستحقين من حساب المواطن فقط مما أدى إلى زيادة أخرى فِيْ المعاش على الراتب الأساسي للمستحقين ويتم صرف هذا الدعم شهرياً حتى نهاية العام الجاري 2022 م نتيجة لقرارات الملك الجديدة. يحصل المستفِيْد على

يتلقى رب الأسرة المستحق المعاش من حساب المواطن دعما ماليا قدره 720 ريالا سعوديا.

كَمْا يتلقى الحَلْيف الذي يقل عمره عن 18 عامًا دعمًا ماليًا يصل إلى 216 ريال سعودي شهريًا.

إضافة إلى أن من تجاوز سن الثامنة عشرة يتلقى مبلغ دعم 360 ريال سعودي كل شهر.

خطوات التسجيل للحصول على حساب مواطن

من السهل الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن عند استيفاء المتقدمين لشُروطْ البرنامج، ثم التسجيل فِيْ البرنامج للاستفادة من الدعم من خلال