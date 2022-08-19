مبلغ ضخم.. خطوة كبرى من إدارة الاتحاد لإنهاء شكوى بيليتش

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الجمعة، عَنّْ خطوة كبيرة قام بها مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، لسداد ديون النادي، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بهدف السماح بالتسجيل. خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

وتعرض الاتحاد لأزمات كبيرة فِيْ الأسابيع الماضية، من خسارة لقبين دوري المحترفِيْن وكأس الملك 2022-2022 إلَّى قرارات لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ قضية الفوز والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

إلا أن الإدارة الفِيْدرالية تمكنت خلال الساعات القليلة الماضية من تحقيق بعض المكاسب. وتحديدا دفع 42 مليون ريال. للحصول على شهادة “الكفاءة المالية”، لتسجيل صفقات صيفِيْة جديدة، وكذلك إغلاق قضيتي الثنائي الصربي ألكسندر بريجوفِيْتش وأليكساندر بيسيتش.

أشارت صحيفة الاقتصادية، اليوم الجمعة، إلَّى أن إدارة الاتحاد تسعى لإغلاق ملف المدرب الكرواتي سلافِيْن بيليتش خلال 48 ساعة.

وأوضحت الصحيفة نفسها، أنه تم فتح ملف شكوى الفني سلافِيْن بيليتش، الذي يطالب بعشرة ملايين يورو، لوضع حد للمطالبات الاقتصادية المرفوعة ضده، والتي صدرت بأحكام سارية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”. .

ترغب إدارة أنمار الهِيْلي فِيْ إنهاء جميع الالتزامات المالية المستحقة الدفع المعلنة من قبل لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة والبالغة 42،030،319 ريال، حتى يتسنى لك تقديم مستنداتك قبل المَوعِد النهائي للحصول على شهادة الكفاءة المالية، الأحد المقبل. . .