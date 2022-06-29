مبلغ كبير ينعش خزينة الأهلي ..طالع التفاصيل

وينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وصول مبلغ مالي كبير من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لإعادة تنشيط خزينته في الأيام المقبلة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره سموحة الليلة، الساعة 930 مساء، على استاد الإسكندرية، في الجولة 23 من الدوري الممتاز.

وينتظر النادي الأهلي وصول 900 ألف دولار من CAF وهو باقي قيمة مكافآت الأحمر لمشاركته في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الوداد المغربي، بهدفين لواحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على مجمع محمد الخامس.

وحول الكاف مبلغ 350 ألف دولار للأهلي، بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما بقي 900 ألف دولار المتبقية.

يحصل الفائز بدوري أبطال إفريقيا على 2.5 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 1.25 مليون دولار.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة تراكمت في 19 مباراة وفاز في 13 مباراة وتعادل 5 وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبيه 42 هدفا وتلقوا 15 هدفا.

بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة متراكمة في 22 مباراة، وفاز في 9 مباريات وتعادل بنفس الشيء وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبيه 33 هدفًا وتلقوا 28 هدفًا.