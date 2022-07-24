متابعة نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 نتيجة الصف الثامن عبر رَابِطْ نتائج السودان

تعتبر نتيجة الشهادة الأساسية فِيْ ولاية الجزيرة 2022 من أكثر النتائج انتشارًا وأوسعها استخدامًا فِيْ محركات البحث العالمية، حيث يبحث العديد من أولياء الأمور أو الطلاب عن نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان، تحت النتائج المخصصة لشهر مايو، وتعتبر من أهم النتائج فِيْ التعليم السوداني، وسوف نستعرض معكَمْ مواعيد ظهُور النتيجة وكيفِيْة الحصول عليها، وما هِيْ المواقع التي يمكنك الحصول على النتيجة من خلالها.

نتيجة شهادة مؤسسة الجزيرة بمركز 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، أن نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان ستصدر فور ظهُورها، وسيكون مَوعِد الظهُور فِيْ أقرب وقت ممكن، والذي قد يكون فِيْ غضون يومين على الأكثر، حيث أن النتائج هِيْ الآن فِيْ مرحَلْة التصحيح وبعد المراقبة والتجميع ثم الاعتماد والاستدعاء، يكون الطلاب قد خضعوا لامتحانات الفترة الأساسية خلال الأيام الماضية، لذلك لا داعي للقلق والتوتر الذي يؤثر على الطلاب وأولياء الأمور بنتائج أطفالك وكن هادئا بشأن اولادك والنتيجة التي ستظهر هِيْ النتيجة الخاصة هِيْ نتيجة نهاية العام او تعرف ايضا بنتيجة شهر ايار والنتيجة تعرف بالاسم فقط.

كيفِيْة طلب الشهادة الأساسية

كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، سيتم إعلان النتيجة فور ظهُورها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية. للحصول على نتائج شهادة التأسيس فِيْ السودان، يرجى تسجيل الدخول إلى الموقع وزارة التربية والتعليم إنه موقع سهل وبسيط للإدارة، وهُو الموقع الرسمي للحصول على النتيجة ومعرفتها.

لذلك أصبحت عمليات البحث منتشرة بشكل كبير فِيْ الآونة الأخيرة خاصة بعد إعلان بعض الولايات الصغيرة عن ظهُور النتائج الأساسية، والآن نحن فِيْ مرحَلْة تصحيح وة المؤهلات من قبل مراقبة ولاية الخرطوم، حيث يمكن لجميع الطلاب الراحة. سهل عقب بيان وزارة التربية والتعليم السودانية بولاية الخرطوم بإعلان المؤتمر على أساس بالخرطوم غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية فِيْ تصريحاتها بعد ظهُور نتائج ولاية الجزيرة، شهادة المؤسسة السودانية، أن ولاية الخرطوم، التي يتواجد فِيْها غالبية الطلاب فِيْ الولاية السودانية الشقيقة، ما زالت قيد التصحيح حتى الآن، وبعد ذلك تتم ة درجات كل طالب، وينتظر الجميع النتائج ليتم رصدها يوم السبت المقبل، الثالث والعشرين من تموز (يوليو).

يشار إلى أنه من المنتظر الإعلان عن نتائج وثيقة التأسيس فِيْ جمهُورية السودان الشقيقة بولاية الجزيرة، اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري، ابتداء من الأسبوع المقبل وتحديداً السبت المقبل.

كيفِيْة الحصول على نتائج الشهادة الأساسية

وللتسهِيْل والتيسير سنبين كيفِيْة الحصول على نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان وهِيْ كالتالي

أولاً ندخل إلى الموقع الرسمي، وستظهر أمامك صفحة لكتابة الاسم ورمز البحث، ثم ستظهر أمامك صفحة الشهادة وأرقام الطالب الذي تم إدخال اسمه مسبقًا. ، وهذه طريقة سهلة وبسيطة للحصول على النتيجة، حيث تكون قادرًا على طباعة النتيجة الخاصة بك من الويب مباشرة، دون الحاجة إلى أي وسيط.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس الأربعاء 20 يوليو 2022 نتائج شهادة التأسيس لوزارة التربية والتعليم السودانية بالجزيرة، ومن المتوقع أن يتم معرفة نتائج شهادة التأسيس فِيْ الساعات القليلة المقبلة. سيتم تصنيفها وتربيتها فِيْ ولاية الخرطوم والمتوقعة فِيْ جميع أنحاء جمهُورية السودان، ونأمل أن تكون ناجحة ومتفوقة لجميع الطلاب.

ويستمر الطلاب فِيْ جميع شوارع ولاية الخرطوم فِيْ انتظار المؤتمر الصحفِيْ المقرر عقده اليوم الساعة 830، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الشهادات الأولى والمعروفة بشكل رئيسي فِيْ السودان. بأعلى المقال مع أطيب تمنياتنا بالنجاح.

لم يمض سوى دقائق قليلة على إعلان نتائج شهادة التأسيس لولاية الخرطوم برقم المقعد. نتابع معكَمْ تفاصيل إعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، حيث أجرى الطلاب امتحاناتهم التأسيسية بولاية الخرطوم اعتباراً من 22 مايو، وانتهت امتحاناتهم فِيْ اليوم الثلاثين من العام الجاري. نفس الشهر. سيتم إعلان النتائج فِيْ يوليو، وتحديداً اليوم. سنتابع معك النتائج.