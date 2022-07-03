حظي رد فعل الفنانة السورية جمانة مراد على لقاء رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بتفاعل كبير بين الجمهُور على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حفل زفاف أحمد نجل المنتج المصري جمال العدل.

ووثق مرتضى منصور مقطع الفِيْديو وهُو يحيي مختلف الحضور من بينهم الممثل ماجد المصري والممثل حسن الرداد وشخصيات أخرى حاضرة، فِيْما ظهرت جمانة مراد وهِيْ تنظر إليه بشكل لافت ومبهج أمام الجمهُور الذي شاهده.

وعَنّْدما اقترب منها رئيس نادي الزمالك، استقبلته مباشرة وقبلته.

ولم تمر هذه اللقطة مرور الكرام من قبل المتابعين على مواقع التواصل، حيث كانت موضوع تعليقات ساخرة، منها “جومانا مراد كأنه رأى ليوناردو دي كابريو وليس مرتضى منصور”. وأيضا “وهُو بيبوس (مرتضى) الذي يعتبرني عادل إمام فِيْ عَنّْتر، ويمتلك سيفه”.

أيضا فِيْ التعليقات “إنها قبلة وعَنّْاق وهِيْ تفرض ضيقها على الأعضاء الذين يتنفسون”، و “كنت أنتظر من هُو هذا الشخص الذي يقوم بهذا هِيْ من العمر. أليست هِيْ أيقونة الجمال بالنسبة لي و “نظرة غريبة وموقف من جمانة، فهِيْ لا تحتاج إلَّى كل هذه التعبيرات لأنها رأت مرتضى منصور. أرادت مقابلة توم كروز لترى رد فعله”.

من ناحية أخرى، أعرب العديد من المتابعين عَنّْ دهشتهم من أن هذه اللقطة كانت محط أنظار الجمهُور، وانتشار الفِيْديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى؛ وكانت الفنانة جومانا مراد قد ردت على الهجوم من جمهُورها السوري، لأنها تحدثت باستمرار باللهجة المصرية خلال اللقاءات الإعلامية، معبرة عَنّْ استغرابها من رفض الجمهُور للأمر، وعلقت قائلة “لا أعرف كَيْفَ أعبر. نفسي فِيْ سيريوس “.

قالت جمانة فِيْ حديثها فِيْ برنامج “واحد من الناس” “أنا أتحدث المصرية. آه، أنا أحب مصر. ما مشكلتك أنا أعيش فِيْ هذا البلد. متجر البقالة الخاص بي عمره 16 سنة. البلد لديه أعلى. قيمة. “

وأشارت الفنانة إلَّى أن حبها لمصر لا يلغي حبها لسوريا، أو مدينة دبي، التي تسافر إليها كثيرًا، والتي نشأت فِيْها.

عبّرت جمانة مراد عَنّْ استيائها من الاتهام المستمر بأنه يفضل التحدث باللهجة المصرية وكأنه يتحدث العبرية ولغة الأعداء “أين أنت، بصراحة أنا هنا منذ 16 عامًا، بقيت عَنّْدما تحدثت لهجة أخرى غير المصرية لا أعرف كَيْفَ أعبر “لها” حتى لو كانت باللهجة السورية! أجابت بصراحة حتى لو كانت باللغة السورية.

وأضاف بين الضحكات “ابتهج، ستغضب … لا أفهم، الله وصمة … عار ما زلنا نقف على هذا، هُو يتحدث المصري ويتحدث. سوري … عائلتي كلها هنا، وعملي هنا، والذين قابلوني ما زالوا مصريين، يجب أن أجيب عليهم بسوريين بسبب العَنّْصرية، هذا خطأ كبير.

يذكر أن آخر أعمال جمانة مراد كانت قِصَّة “لن نسعد بك” من تأليف شهِيْرة سلام وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك فِيْ بطولتها عباس أبو الحسن، ومحمد كيلاني، ومها أبو عوف، ألفت عمر ونرمين ززعع وهشام الشاذلي ومحمد أبو داود، والقِصَّة نظرة المجتمع للمرأة التي لم تتزوج حتى بلغت الأربعين من عمرها، ورد فعلها على هذا الرأي.