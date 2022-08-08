أعربت خبيرة التجميل ومصممة الأزياء السعودية بدور البراهِيْم عَنّْ غضبها، بعد أن سألها أحد المتابعين خلال ظهُورها فِيْ بث مباشر عبر حسابها على تطبيق “تيك توك”، عَنّْ حكَمْ ظهُور المرأة بفستان. . بث مباشر مع رجل من خلال التطبيق.

ونشر الإبراهِيْم مقطع فِيْديو على موقع تيك توك، اعتبر فِيْه أن المتابع “تعمد لفت انتباه المتابعين إلَّى أنها ترتكب إثم”، على حد وصفه.

وقال بدور موجهًا حديثه إلَّى المتابع “ما أحضرك إلَّى البث هنا، لا يجوز لك أن تجلس هنا تنظر إلي، فِيْ عيناي وعلى وجهِيْ!”

وهاجم دور التابع قائلاً “نعم، هذا مسموح طالما المرأة تحترم نفسها، وهِيْ تحكَمْ وتدخل بأدب واحترام (تيك توك) والرجال يراها ويأخذون المال والفضة. مسموح به “.

وتابعت هجومها “اجلس لتلفت انتباه الناس الذين ينظرون إليّ، فأنا الملوم على الخطيئة! طيب لماذا تنظرون وتنظرون!”

وحظي مقطع الفِيْديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسموا بين مؤيدين ومنتقدين لرأي بدور، حيث قال البعض إنه قد يكون فعلاً غير مقبول دينيًا واجتماعيًا، فِيْما انتقد البعض المتابع نفسه. ، الذي ظهر فِيْ برنامج إذاعي مع الفتيات، ووجد سؤاله استفزازيًا.

بينما قال آخرون إنها مشهُورة على مواقع التواصل الأخرى وأنها حرية شخصية وتعتمد عليها فقط.

ومؤخرا كشفت بدور البراهِيْم سر ثروتها وأصل ثروتها، ونشرت مقطع فِيْديو يوضح السبب الرئيسي الذي جعلها تصبح من الأثرياء.

بدور الإبراهِيْم، قالت إن مصدر ثروتها هُو ولعها بالرسم، موضحة أن من لديه هذه الهُواية سيكون له مستقبل عظيم، خاصة فِيْ مجال مستحضرات التجميل.

ووجه نصيحته للفتيات اللواتي يمتلكن هذه الموهبة قائلا “يعَنّْي الحمد الله رباني موهبة هِيْ فن الرسم. الحمد لله يارب اني وانا شابة وفنانة فِيْ الرسم. هذه المهنة تربح دهب … كَيْفَ … من يعرف كَيْفَ يرسم ويعرف كَيْفَِيْة استخدام القلم سيكون مبدعًا ومكياجًا، وكذلك مبدعًا فِيْ تقنية الرسم الدقيق “.

وأضاف “ستحصدون دهب إن شاء الله بارك الله فِيْكَمْ. أنا أسست نفسي، والسبب هذه المهنة أنني ربحت وراءها مستقبلاً وضمنت مستقبلي ومستقبل أطفالي، وبعدها أصبحت مشهُورة، لكن قبل ذلك اشتهرت بفني ورسمي، وكنت أقوم بعمل مكياج للعرائس، وبعد ذلك اشتهرت وأصبحت عالم مستحضرات التجميل قبل أن أشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي “.