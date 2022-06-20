متاح الآن قرض آهل بدون كفيل ب60 ألف ريال بالتقسيط الميسر بدون فوائد أو رسوم

أصبح الآن متاحًا للحصول على قرض عائلي سعودي بالعديد من المزايا بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يزيد عمره عن 70 عامًا عند التقديم عبر الإنترنت لبرنامج منتج أهل في بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، لكن القرض يُمنح لجميع العملاء السعوديين الذين حصلوا على قرض اجتماعي سابق من البنك ، مثل قرض أو عائلة أو زواج ، فيُسمح للعميل بالحصول على قرض ميسّر للمواطنين السعوديين فقط بموجب ضوابط وشروط محددة من البنك ، والمتاح في الفترة الحالية التقديم عبر الإنترنت للحصول على منتج مالي بدون فوائد بأقساط ميسرة لمدة 60 شهرًا دون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية عن طريق بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.

الشروط المطلوبة للموافقة على قرض الأسرة السعودية في المملكة

هناك بعض الشروط والأحكام للحصول عليها منتج أهل للتمويل يخصص للمواطنين السعوديين ، حيث يتم منح هذا التمويل لخدمتهم ومساعدتهم على التكيف مع الظروف المعيشية في المملكة العربية السعودية ، بمبلغ تمويل يتراوح من 18 ألف ريال إلى 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد أو رسوم مالية إضافية ، ولكن بعد مضاهاة الشروط والأحكام المطلوبة من خلال منتج “أهل” لبنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة العربية السعودية على النحو التالي بالتفصيل:

يتطلب منتج “أهل” توفير سجل ائتماني جيد من جميع العملاء السعوديين المتقدمين للحصول على تمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار.

يجب تقديم موافقة الكفيل السعودي وفق النموذج 105 المعلن من قبل البنك ، لكن موظفي القطاع الحكومي في المملكة غير مطالبين بإحضار موافقة الكفيل المدين كخاصية مخصصة لهم.

تحديد العمر المطلوب عند التقدم بطلب للحصول على قرض منتج أهلي ، والذي يجب ألا يزيد عن سبعين عامًا كحد أقصى للتطبيق الإلكتروني.

كما يلزم توفير الراتب الشهري المسموح به بحيث لا يزيد الدخل عن 12500 ريال سعودي وفق تعليمات بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.

الميزات المتوفرة عند طلب قرض عائلي سعودي في المملكة