متاح الآن 100 ألف ريال منتج الأسرة بدون رسوم بالتقسيط لدى بنك التسليف

متوفر الآن للحصول على منتج مالي عائلي بمبلغ يصل إلى 100،000 ريال سعودي بدلاً من 60،000 ريال سعودي، بموافقة بنك التنمية الاجتماعية، حيث تمكن البنك من تقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمواطنات فِيْ السَعُودِيْة. العربية.فِيْ ظل ضوابط وشُروطْ سهلة، حيث تتطلب دخلاً ثابتًا للفرد لا يتجاوز 3000 ريال سعودي. مع توفِيْر سجل ائتماني مناسب أيضًا للعميل السعودي المتقدم، للحصول على تمويل عائلي بدون أقساط بأقساط مريحة كل شهر لمدة تصل إلى 5 سنوات بعد موافقة بنك التسليف المسمى حاليًا بنك التنمية الاجتماعية.

شُروطْ الحصول على تمويل الأسرة فِيْ Banco de Credito 1444

توفِيْر المال بنك التنمية الاجتماعية تمويل عائلي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا فِيْ المجتمع السعودي، حيث تم تمويله حتى 100،000 ريال سعودي دون الحاجة إلى دفع أي عمولة إضافِيْة على مبلغ التمويل، وكذلك مع شُروطْ السداد المقررة، ولكن بعد استيفاء جميع الشُروطْ والأحكام. الضوابط اللازمة للتمويل على النحو التالي بالتفصيل

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا للتقدم عبر الإنترنت للحصول على تمويل الأسرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا يطلب منتج الأسرة توفِيْر الدخل الشهري للأسرة الذي يجب ألا يتجاوز 14،500 ريال سعودي بموافقة بنك الائتمان.

يتطلب بنك التنمية الاجتماعية توفِيْر سجل ائتماني جيد من جميع فئات المتقدمين للتقدم بطلب للحصول على تمويل الأسرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويبلغ نصيب الفرد من الدخل الشهري 3000 ريال سعودي كحد أقصى بموافقة بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة العربية السَعُودِيْة.

خصائص المنتج العائلي التابع لبنك التنمية الاجتماعية عام 1444 هـ

قدم منتج التمويل العائلي مبلغ التمويل من 18000 ريال سعودي إلى 100000 ريال سعودي دون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية إضافِيْة مع فترة سداد مرنة لجميع العملاء السعوديين تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى. فِيْ الفترة الحالية، جميع المزايا المالية الرئيسية المتاحة من خلال الأسرة التابعة لبنك “تمويل للتنمية الاجتماعية” فِيْ المملكة هِيْ كَمْا يلي