متاح.. رابط فضاء التلميذ نتائج الامتحانات 2022 eleves.education.tn استخراج نتائج الطلاب عبر فضاء التلميذ المعدل

نتائج اختبار رابط فضاء الطالب 2022 ، يتزايد البحث من قبل الطلاب خلال تلك الساعات حول رابط نتائج امتحان مساحة الطلاب 2022 ، والذي يسمح للطلاب التونسيين في جميع المستويات التعليمية بالحصول على نتائجهم بمجرد الموافقة عليها. من خلال الدخول إلى موقع فضاء الطالب المعدل ، يمكنك استخراج بيان رسمي بالدرجات التفصيلية في جميع المواد بسهولة ، ومن المقرر الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية في تونس 2022 عبر موقع فضاء التلميذ المعدل التابع لوزارة التربية والتعليم التونسية ، لذلك أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على المعدل السنوي للطالب في الفصل الثالث من العام الدراسي الماضي باتباع خطوات بسيطة.

نتائج امتحان رابط فضاء الطالب 2022

من خلال الأسطر التالية ، سنضع بين يديك رابطًا لمساحة الطلاب بنتائج اختبارات 2022 حتى يتمكن جميع طلاب المرحلة الابتدائية في تونس من الحصول بسهولة على متوسط ​​الفصل الدراسي الثالث ، وانتهت امتحانات المرحلة الابتدائية في تونس في مايو الماضي وتحديداً في اليوم الرابع عشر منه وسط تطبيق كافة الإجراءات الصارمة لتلافي زيادة الإصابات بفيروس كورونا ، وعند الانتهاء من أعمال التصحيح ومراقبة الدرجات ، ذكرت وزارة التربية والتعليم التونسية أن سيتم نشر النتائج ابتداءً من الآن وعلى مدار الساعات القادمة عبر موقع فضاء الطالب المعتمد رسميًا من الوزارة ، والذي يتيح لكل طالب معرفة درجاته بالتفصيل دون التوجه إلى مدرسته ، والآن مع خطوات استخراج النتائج من خلال زيارة موقع مساحة الطلاب المعدل للحصول على النتائج ، ما عليك سوى اتباع ما يلي:

تسجيل الدخول إلى رابط إلى موقع فضاء الطلاب الرسمي.

اختر المرحلة التعليمية التي التحق بها الطالب ، وذلك باختيار “المساحة المخصصة للمرحلة الابتدائية أو التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي”.

من خلال بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول ، قم بإنشاء حساب على الموقع.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة لاستلام رمز التسجيل على هاتفك.

أدخل رمز التسجيل في الخانة المناسبة على الموقع.

انقر فوق رمز الاختبارات لتظهر لك متوسط ​​درجة الطالب.

رابط للاستعلام عن نتائج طلاب تونس 2022

بينما يواصل الطلاب في جميع المستويات الأكاديمية البحث عن رابط فضاء الطالب التابع لوزارة التربية والتعليم التونسية من أجل الحصول على نتائجهم ودرجاتهم في جميع المواد بسهولة ، خاصة أنهم يعيشون في حالة توتر وقلق بانتظار الكشف عن النتيجة. قريباً في جميع المدن: “سوسة ، سيدي بوزيد صفاقس ، القيروان …” عبر موقع فضاء الطلاب الرقمي المعدل.