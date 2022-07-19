متجاوزًا ملياري ريال.. الاستثمار الجريء بالسعودية ينمو 244% فِيْ 6 أشهر

حقق الاستثمار الجريء فِيْ المملكة العربية السعودية، خلال النصف الأول من عام 2022، نموًا بنسبة 244٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وهذا يتجاوز إجمالي الأموال المستثمرة فِيْ الشركات الناشئة السعودية فِيْ عام 2022 بأكَمْله، حيث نفذت قيمة قياسية قدرها 2 مليار و 190 مليون ريال فِيْ الشركات الناشئة السعودية.

أكد التقرير الذي أصدرته اليوم منصة MAGNiTT المتخصصة ببيانات رأس المال الاستثماري فِيْ الشركات الناشئة، وبرعاية شركة Saudi Venture Investment، أنه على الرغم من أن عام 2022 كان عامًا إيجابيًا للاستثمار الجريء فِيْ المملكة، إلا أن النصف الأول من عام 2022 شهد نموًا غير مسبوق. ؛ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة التي تمت خلال النصف الأول من العام رقماً قياسياً جديداً.

تقدمت المملكة من المركز الثالث إلَّى المركز الثاني بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التي بلغت 79 صفقة، محققة نموًا بنسبة 36٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، إذ تمكنت المملكة من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق لجذب الاستثمارات الجريئة. بين دول المنطقة خلال النصف الأول من عام 2022.

سجل نظام رأس المال الاستثماري فِيْ المملكة العربية السعودية مشاركة قياسية جديدة بلغت 88 مستثمرًا خلال النصف الأول من عام 2022 ؛ ارتفع عدد المستثمرين بنسبة 126٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 عَنّْدما كان 42٪ من المستثمرين من خارج المملكة.

قال الرئيس التنفِيْذي وعضو الهِيْئة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك إن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء فِيْ عام 2022 ساهم بشكل مباشر فِيْ تطوير نظام الاستثمار الجريء فِيْ المملكة من خلال تحفِيْز الاستثمار فِيْ صناديق الاستثمار. والاستثمار فِيْ شراكة مع مجموعات من المستثمرين الملاك ومديري الصناديق “.

وأضاف “حققت المملكة نمواً قياسياً فِيْ الاستثمار المجازف خلال السنوات الماضية، وفِيْ إطار رؤية المملكة 2030، تم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة مؤخراً لتحفِيْز الاستثمار المجازف ونمو الشركات الناشئة، بالإضافة إلَّى ظهُور عدد متزايد من صناديق رأس المال الاستثماري ومجموعات المستثمرين الممولين “.

وتابع كوشك “نحن فخورون برؤية رواد أعمال متميزين يؤسسون شركات ناشئة قادرة على تحقيق نمو سريع وملموس، ولطالما كانت المملكة العربية السعودية سوقًا جذابًا لرواد الأعمال والمستثمرين من المملكة وخارجها نظرًا لحجم هذا السوق الضخم”.

من الناحية الاقتصادية، يُعرّف رأس المال الاستثماري أو رأس المال الاستثماري على أنه استثمار أو رأس مال يأتي من الأسْهُمْ الخاصة لتوفِيْر رأس المال للشركات التي تظهر إمكانات نمو عالية فِيْ مقابل حصول المستثمر على حصة فِيْ الأسْهُمْ، وعادة ما يكون هذا التمويل للمشاريع المبتدئة أو لدعم الشركات الصغيرة التي ترغب فِيْ التوسع ولكنها لا تستطيع الوصول إلَّى أسواق الأسْهُمْ.

ومع ذلك، فإنه لا يأخذ دائمًا شكل النقد فقط، ولكن يمكن أيضًا توفِيْر استثمار رأس المال الاستثماري فِيْ شكل خبرة فنية أو إدارية، وعادة ما يتم تخصيص رأس المال الاستثماري للشركات الصغيرة ذات إمكانات النمو الاستثنائية، أو للشركات التي نمت بسرعة ويبدو على استعداد لمواصلة التوسع.

على الرغم من أن هذا النوع من الاستثمار قد يكون محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لمستثمري رأس المال الاستثماري، إلا أنه إذا نجح، فإنه سيحقق عائدًا أعلى من المتوسط ​​على الاستثمار، وهُو أمر جذاب للمستثمرين.

الجدير بالذكر أن “الاستثمار الجريء” جاء ضمن مبادرة تنمية القطاع المالي والخاص، والتي تعد أحد أهداف رؤية 2030، وتهدف بشكل خاص إلَّى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها والاستثمار فِيْها للنمو والتوسع. وخلق فرص استثمارية تعود بالنفع على المستثمرين وأصحاب المشاريع، وكذلك فرص عمل لأبناء وبنات الوطن. الحَقيْقَة أن نتائج الاستثمار الجريء كثيرة ومتنوعة، وكل يوم يكتشف المستثمرون ميزة جديدة لهذا النوع من الاستثمار.

فِيْ عام 2022، أنشأت هِيْئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) الشركة السعودية للاستثمار المجازف، التي ترعى هذا النوع من الاستثمار وتطوره وتدعمه، وتربط المستثمرين بأصحاب الأفكار والمشاريع، وتخلق فرصًا استثمارية جذابة ومحفزة للجهات المعَنّْية. القطاع الخاص.

أطلق عليه اسم “الاستثمار الجريء” لأنه يستهدف الأموال الجريئة والمستثمرين الذين لديهم شغف بالمغامرة ويريدون أن يكونوا سباقين فِيْ الاستثمار فِيْ مراحله الأولى حتى ينضج ويقف على قدميه، وبالتالي ينضم إليهم باقي المستثمرين، وهنا يكون دخول المستثمر الجريء أقل تكلفة وأكثر ربحية إذا تحقق نجاح استثماره بمشروع أو فكرة.

ومن الأمثلة على الاستثمار الجريء عالميًا تطبيق WhatsApp الذي تم إنشاؤه بتكلفة 250 ألف دولار فِيْ عام 2009، وخلال خمس سنوات فِيْ عام 2014 تم شراؤه من قبل “فِيْسبوك” مقابل 19 مليار دولار، أي أن المستثمرين فِيْ “واتسآب” كانوا قادرة على مضاعفة رأسمالها بأكثر من 760 ألف. مرة واحدة فِيْ فترة زمنية قصيرة. على الصعيد المحلي، كَمْثال على الاستثمار الجريء، شركة الطيار التي استثمرت 17 مليون ريال فِيْ تطبيق كريم، وحققت أكثر من مليار و 700 مليون فِيْ غضون سنوات قليلة.

يعتبر صندوق الاستثمارات العامة من أعظم الأمثلة التي قاتلت فِيْ هذا المجال، وحققت نجاحات كبيرة من خلال استثمار الصندوق فِيْ شركة لوسيد بمبلغ مليار دولار فِيْ عام 2022، وخلال ثلاث سنوات زادت قيمة هذا الاستثمار أكثر من 30 مرات.