متحدث الالتزام البيئي أكثر من 1400 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للامتثال البيئي، عبدالله بن صايل المطيري، أن غرفة عمليات الرقابة البيئية في المشاعر المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم لخدمة الحجاج، وأشار إلى أن متخصصي المركز في جودة الهواء. والمراقبة الميدانية للامتثال البيئي تتمتع بالمراقبة في الوقت الحقيقي من خلال أنظمة الاتصال المتقدمة المرتبطة بنقطة تواجد كل مراقب بيئي، وتتلقى غرفة العمليات التقارير في نفس الوقت، بالإضافة إلى دور الفرق الميدانية في زيادة الوعي و إرشادات بشأن أهمية الالتزام البيئي.

جولات الرقابة

وأوضح المطيري بالتفصيل أن الرقابة البيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تم تكليفها من قبل 9 فرق ميدانية بالمركز يوميا، وتدور لمدة 24 ساعة، موضحا أن عدد الزيارات اليومية يتجاوز 50، يتم خلالها الامتثال. بالإضافة إلى الانتهاكات التي يمكن للمراقبين مراقبتها. وأشارت إلى أن معدلات المشاركة تجاوزت 98٪ إجمالاً، مضيفة أن إجمالي الزيارات الرقابية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة حتى الآن بلغ أكثر من 800 جولة، فيما تجاوز إجمالي الزيارات المستهدفة 1000 زيارة نهاية موسم حج هذا العام.

وعلى مستوى الرقابة البيئية بالمدينة المنورة، أوضح المطيري أن عدد الفرق الميدانية في اليوم هو 5 فرق، في حين أن عدد الزيارات اليومية أكثر من 20 زيارة ميدانية، موضحا أن حالات الامتثال بالمدينة المنورة تجاوزت 93٪. بشكل عام، مضيفًا أن إجمالي عدد جولات التفتيش حتى الآن قد وصل إلى أكثر من 330 جولة، وأن العدد الإجمالي للجولات التي أجريت في المدينة المنورة يتجاوز 400 جولة تفتيش ميدانية للامتثال البيئي.