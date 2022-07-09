متحدث الحج لن يُسمح بأي تقصير تجاه الحجاج

أكد المتحدث باسم الحج والعمرة هشام سعيد أن موسم الحج لهذا العام كان ناجحًا بشكل ملحوظ ولن يُسمح للحجاج بتغيب عنهم.

فيديو | متحدث الحج والعمرة م. قال هشام عن # program_120

كان موسم حج هذا العام ناجحًا ولم يكن هناك أخطاء تجاه الحجاج. # سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/qnNewTQBOQ

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 9 يوليو 2022

رمي الحجارة

بدأ الحجاج، اليوم السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بإلقاء الجمرات على منى.

يرمي كل حاج سبع حصيات بحجم حبة الحمص في كل من الجمرات الثلاث، تبعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.