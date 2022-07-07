متحدث الداخلية فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة

وأكد المتحدث الأمني ​​بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أنه لن يتمكن أحد من تعريض سلامة الحجاج للخطر.

فيديو | المتحدث باسم الداخلية اكتمال وصول الحجاج إلى بيت الله الحرام بمنى لقضاء يوم التروية# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/cUzTVFyERh

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة أن وصول الحجاج إلى بيت الله الحرام في منى لقضاء يوم التروية قد اكتمل.

فرض طوق أمني

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه تم فرض طوق أمني مشدد حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج، لمنع دخول المخالفين للقواعد.

المتحدث باسم الداخلية فرض طوق أمني مشدد حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج لمنع دخول المخالفين للقواعد.# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/2VtAgsbLeA

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022

معاقبة الحمالين المعتمرين

وأوضح أن عقوبة نقل الحجاج دون إذن تبلغ 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر، وعقوبة الحجاج دون إذن 10 آلاف ريال، مع إبعاد الجاني إذا كان وافدا.

فيديو | وزارة الداخلية عقوبة نقل الحجاج دون تصريح تصل إلى 50 ألف ريال والحبس 6 أشهر، وعقوبة الحج بدون تصريح عشرة آلاف ريال، مع إبعاد الجاني إذا كان وافداً.# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/a9LNlspGE3

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022

وأضاف أنه من يستخدم التصريح لشيء غير ما تم منحه تطبق اللوائح وترسل إلى النيابة العامة.

فيديو | وزارة الداخلية من يستخدم التصريح لغير ما صدر من أجله تطبق اللائحة وترسل إلى النيابة العامة.# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/Ku0Lh3hfPe

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022

فيديو | وزارة الداخلية لن نسمح لأحد بتعريض سلامة الحجاج للخطر# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/HuHkf12CnK

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022