متحدث الصحة الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أمراضًا أو أوبئة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدلي أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة ولم تسجل أي أمراض أو أوبئة تهدد الصحة العامة.

فيديو | المتحدث الصحي الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة ولا توجد أمراض أو أوبئة مسجلة تهدد الصحة العامة# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/7oLVWQiqnV

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

موقف الحجاج مطمئن

وأضاف العبدلي، في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، وهناك حالات قليلة من الإجهاد الحراري، وهذا متوقع، لكن قليل جدا مقارنة مع السنوات الماضية، بجهود متضافرة من الجميع.