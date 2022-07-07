متحدث الصحة الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية

اكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي نجاح نقل قافلة المرضى في المستشفيات من المدينة المنورة الى المشاعر المقدسة.

وقال العبدلي في المؤتمر الصحفي الخاص بالصحة والداخلية والحج والعمرة إن أكثر من 25 ألف كادر صحي لرعاية الحجاج يخدمون 23 مستشفى في مكة والمدينة.

فيديو | متحدث صحي نقل ناجح لقافلة المرضى المنومين بالمستشفيات من المدينة المنورة الى المشاعر المقدسة# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/R8NJFO3ntd

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022

وأضاف أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالة مرضية تؤثر على الصحة العامة.

وأضاف أن أكثر من 53 ألف حاج استفادوا من الخدمات الطبية المقدمة وأكثر من 1700 مستفيد من الخدمة الافتراضية.

فيديو | الصحة ​​أكثر من 25000 موظف صحي لرعاية الحجاج في 23 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/LdoRzqvrjk

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022

وقال المتحدث باسم الصحة إنه يجب على الحجاج ارتداء كمامة واستخدام مظلة لتجنب ضربة الشمس

وأوصت وزارة الصحة جميع الحجاج، في حال وجود استفسار، بالاتصال بوزارة الصحة على الرقم 937.

فيديو | متحدث صحي الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولا توجد حالات مسجلة لأمراض تؤثر على الصحة العامة# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/RPFe9BuHEB

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022

وأكد المتحدث الصحي، الاستفادة من أفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة الحجاج.

فيديو | متحدث صحي أكثر من 53 ألف حاج يستفيدون من الخدمات الطبية المقدمة وأكثر من 1700 مستفيد من الخدمة الافتراضية #الإخبارية# سلام_آمن pic.twitter.com/EWjFfiOcpb

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022

فيديو | الصحة ​​ننصح جميع الحجاج في حال وجود استفسار بالاتصال بوزارة الصحة على الرقم 937# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/Wiq1JFd0t9

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022