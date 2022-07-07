متحدث وزارة الحج بدء عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات

أعلن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، بدء تصعيد الحجاج إلى منطقة عرفات.

فيديو | المتحدث باسم الحج والعمرة بدء صعود الحجاج إلى موقع عرفات # سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/hO4QlpjlSi

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022

وأكد متحدث باسم وزارة الحج والعمرة “استخدام كل المزارات في المشاعر المقدسة لخدمة مليون حاج .. و 17 ألف حافلة للنقل والتجمع في المشاعر المقدسة”.

وأضاف هشام سعيد، في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة، أن جميع الأماكن المقدسة كانت تستخدم لخدمة مليون حاج.

وأشار المتحدث باسم الحج والعمرة إلى وجود فرق دعم ميداني ترافق الحجاج خلال رحلاتهم.

فيديو | الناطق الرسمي باسم الحج والعمرة استخدام جميع الأماكن في الأماكن المقدسة لخدمة مليون حاج … و 17 ألف حافلة للنقل والتجمع في الأماكن المقدسة # سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/HTRkVFrSui

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022