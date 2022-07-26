متسابقة فِيْ حفل ملكة جمال لبنان تقع فِيْ مأزق بسبب “الميزانية المصرفِيْة”

تعرضت إحدى المتسابقات المشاركة فِيْ حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022، أغاثا صيفِيْ البالغة من العمر 22 عامًا، لانتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، عَنّْدما طلبت منها لجنة التحكيم طلبًا شابًا للترشح لمنصب الرئيس. للجمهُورية. الجمهُورية اللبنانية.

وكان رد المتسابقة أغاثا صيفِيْ “بناءً على طلب رئيس الجمهُورية الجديد الموافقة على الزواج المدني الاختياري، لأنه يقوي الميزانية المصرفِيْة فِيْ لبنان ويقرب الناس من بعضهم البعض”.

استحوذ رد أجاثا صيفِيْ على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تداوله على نطاق واسع. وأبدى الرواد استهزاءهم بربط “الزواج المدني” بـ “ميزانية البنك”، وعلقت على ذلك المتسابقة الثانية لملكة جمال لبنان 2022 يارا بو منصف، عبر تغريدة عبر حسابها على تويتر “أغاثا، ما هُو التخصص الزواج المدني فِيْ ميزانية البنك لماذا نشعر أننا نحافظ ولا نصغي

أطلق رد أجاثا الصيفِيْ العَنّْان لحملة ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق بعض النشطاء تغريداتهم بالهاشتاغ، وهُو المثل الشائع “كوني جميلة واصمتي”. 20 عامًا من المسؤولية، وهذا الحل لم يخطر ببالي أبدًا. كَيْفَ هذا، أنا لا أفهم “.

من ناحية أخرى، اعتبر ناشطون آخرون أن ما قالته المتسابقة فِيْ مسابقة ملكة جمال لبنان يمكن تفسيره بطريقة أخرى، وأن المغزى من كلامها هُو أن الزواج المدني الطوعي، إذا تمت الموافقة عليه فِيْ لبنان، يمكن أن يدر دخلاً لخزينة الدولة. . لدفع الأموال المرتبطة بها فِيْ البلدان الأخرى.

وعقب حملة الاستهزاء التي تعرضت لها، ردت أجاثا صيفِيْ على الانتقادات التي واجهتها، عبر منشور كتبته عبر موقع الأستوري على حسابها الرسمي على إنستجرام، قائلة “آلاف اللبنانيين يتوجهُون كل عام إلَّى قبرص واليونان. وتركيا بهدف الاحتفال بزواجهما المدني، والذي يمكن من ناحية أن يساعد فِيْ إنعاش القطاع المصرفِيْ اللبناني “.