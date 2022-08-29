متسلل إلكتروني.. سلاح إيلون ماسك الجديد فِيْ معركة تويتر

طلب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك استدعاء مسؤول سابق فِيْ تويتر بعد أن قدم شكوى ضد الشركة، بحسب أوراق أضيفت إلَّى ملف الدعوى يوم الاثنين.

تعد هذه الخطوة جزءًا من جهُود Musk للوصول إلَّى المستندات والبيانات حول الحسابات العشوائية ونقاط الضعف المزعومة فِيْ أمان النظام الأساسي.

يأتي أمر الاستدعاء فِيْ الوقت الذي يخوض فِيْه Musk معركة قانونية لإنهاء صفقة أبرمها لشراء Twitter مقابل 44 مليار دولار.

طلب ماسك من المخترق الشهِيْر بيتر زاتكو تقديم معلومات، معظمها عَنّْ الطريقة التي يحسب بها تويتر الحسابات العشوائية على تويتر.

قال ماسك إنه ينسحب من موافقته على شراء الشركة لأنها ضللته والمنظمين بشأن العدد الحقيقي للحسابات العشوائية أو الآلية على منصة التدوين القصيرة الخاصة بها.

لكن ماسك يسعى أيضًا للوصول إلَّى المستندات والبيانات حول المحاولات المزعومة لإخفاء نقاط الضعف فِيْ أمن المنصة و “تورط تويتر فِيْ أي نشاط غير قانوني”.

حتى الآن، لم يرد متحدث باسم Twitter على طلب للتعليق.

فِيْ وقت سابق من هذا العام، أنهى Zatko، وهُو متسلل سيئ السمعة معروف على نطاق واسع باسم “Madge”، فترته كرئيس للأمن فِيْ Twitter، وقال فِيْ رسالته التي نُشرت الأسبوع الماضي أن الشركة زعمت زوراً أن لديها خطة أمنية مطبقة. المحكَمْة.

تبادل Twitter و Musk الدعاوى القضائية. إنهم متجهُون إلَّى محاكَمْة لمدة خمسة أيام تبدأ فِيْ 17 أكتوبر.

يطلب ماسك الانسحاب من الاتفاقية، بينما يطلب موقع تويتر من المستشارة كاثلين ماكورميك، قاضية فِيْ محكَمْة ديلاوير العليا، أن تحكَمْ بضرورة شراء الشركة بالمبلغ المتفق عليه وهُو 54.20 دولارًا للسهم.

انخفضت قيمة سهم تويتر بشكل طفِيْف فِيْ نيويورك يوم الاثنين إلَّى 40.36 دولارًا.