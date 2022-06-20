متطلبات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة ابشر إلكترونياً بالخطوات والشروط اللازمة 1443هـ

تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” الرقمية ، حيث أطلقت وزارة الداخلية السعودية خدمة تجديد الهوية الوطنية الشخصية إلكترونيًا بدلاً من ذلك. بالذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية السعودي ، وتم إطلاق هذه الخدمة لأول مرة أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد ، كنوع من الإجراءات الاحترازية ، والتباعد الاجتماعي ، وتقليل الإصابة بين المواطنين.

كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً 1443 هـ

يجب على المواطن السعودي اتباع بعض الخطوات حتى يتمكن من تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية. والخطوات هي كما يلي:-

قم بتسجيل الدخول إلى رابط المنصة.أخبار جيدة“السعودية ثم اضغط على الايقونة”شعب أبشرالموجود في الصفحة الرئيسية للموقع.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “خدماتي” بعد اختيار “أبشير أفراد” ثم الضغط على أيقونة الحالة المدنية.

ثم اضغط على “تجديد الهوية” واختر موافق على جميع الشروط والمعايير المعتمدة من الوزارة على منصة أبشر.

أخيرًا ، اكتب عنوانك بحيث يتم دفع رسوم استخراج الهوية واستلام الهوية الوطنية من خلال مكتب البريد الإلكتروني الأقرب إليك.

الشروط التي يجب توافرها لتجديد هوية المواطن عبر الإنترنت