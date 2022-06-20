متطلبات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة ابشر إلكترونياً بالخطوات والشروط اللازمة 1443هـ

تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” الرقمية ، حيث أطلقت وزارة الداخلية السعودية خدمة تجديد الهوية الوطنية الشخصية إلكترونيًا بدلاً من ذلك. بالذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية السعودي ، وتم إطلاق هذه الخدمة لأول مرة أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد ، كنوع من الإجراءات الاحترازية ، والتباعد الاجتماعي ، وتقليل الإصابة بين المواطنين.
كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً 1443 هـ
يجب على المواطن السعودي اتباع بعض الخطوات حتى يتمكن من تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية. والخطوات هي كما يلي:-
- قم بتسجيل الدخول إلى رابط المنصة.أخبار جيدة“السعودية ثم اضغط على الايقونة”شعب أبشرالموجود في الصفحة الرئيسية للموقع.
- بعد ذلك اضغط على أيقونة “خدماتي” بعد اختيار “أبشير أفراد” ثم الضغط على أيقونة الحالة المدنية.
- ثم اضغط على “تجديد الهوية” واختر موافق على جميع الشروط والمعايير المعتمدة من الوزارة على منصة أبشر.
- أخيرًا ، اكتب عنوانك بحيث يتم دفع رسوم استخراج الهوية واستلام الهوية الوطنية من خلال مكتب البريد الإلكتروني الأقرب إليك.
الشروط التي يجب توافرها لتجديد هوية المواطن عبر الإنترنت
- يجب على أي شخص يرغب في الحصول على هوية وطنية داخل المملكة العربية السعودية أن يكون سعوديًا أولاً.
- كما يجب عليه كتابة جميع البيانات المطلوبة على منصة أبشر الرقمية بشكل صحيح وبدون أي خطأ.
- يقوم الطالب بحجز موعد لتجديد هويته الوطنية وكتابة عنوان إقامته بشكل صحيح ويتم تسليم الهوية عبر البريد الإلكتروني.
- عند تجديد الهوية ، يجب أن تكون مدة صلاحية تجديد الهوية أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ التجديد القديم.
- احضار صورة شخصية له بخلفية بيضاء وصورة من سجل العائلة في حال تزوج المواطن الراغب في تجديد هويته.
- قم بإرسال نسخة مطبوعة من نموذج طلب تجديد الهوية ، ويجب كتابة جميع الحقول المطلوب إدخالها على المنصة بشكل صحيح وبدون أي خطأ.
- صورة شخصية حتى لا يتم الغاء طلب التجديد. في حال عدم قيام المواطن بتجديدها في الموعد المحدد فعليه دفع جميع الغرامات المفروضة عليه.
التعليقات