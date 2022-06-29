“متطورة” تعتزم شراء أسهم خزينة بحد أقصى 2.5 مليون سهم

أعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الإدارة على تمرير توصية لجنة الاستثمار بشراء أسهم الشركة بما لا يزيد عَنّْ 2.5 مليون سهم و 5٪ من أسهم الشركة خلال 12 شهرًا، والاحتفاظ بها على حالتها. أسهم الخزينة.

وقالت “موتو المطورة” فِيْ بيان لها على موقع “تداول السعودية” إنها ستمول عملية الشراء من خلال مواردها المالية والتسهِيْلات الائتمانية.

قام مجلس الإدارة بتفويض العضو المنتدب بصلاحية الشراء بالسعر المناسب بشرط عرض التوصية على الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها.

وذكرت “هِيْئة” أنها لا تملك حالياً أي أسهم خزينة.

ستعرض هذه التوصية على الهِيْئة العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها، والحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة، وتطبيق شروط وضوابط شراء أسهم الخزينة.

لن يكون للأسهم المراد شراؤها من قبل الشركة أصوات فِيْ جمعيات المساهمين.