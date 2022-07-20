متعاملون هذا القمح هُو الأرخص بين العروض المقدمة لمصر

قالت الهِيْئة العامة للسلع التموينية، مشتر الحبوب الحكومي فِيْ مصر، يوم الخميس إنها ألغت ممارسة التسليم الدولي فِيْ 19 يوليو / تموز.

وأضافت الهِيْئة أنه تم إلغاء التمرين لأن الأسعار التي تلقتها كانت أعلى من الأسعار المتوقعة.

كانت هذه الممارسة غير معتادة حيث لم يتم تقديم قمح من الموردين التقليديين لمصر فِيْ منطقة البحر الأسود وأوروبا.

وبالتالي، لا يمكن الحصول على القمح إلا من الولايات المتحدة أو الأرجنتين أو أستراليا أو البرازيل أو كندا. قال التجار إنهم يعتقدون أن مصر تريد الحصول على بيان أسعار القمح من مختلف الأصول مقارنة بالقمح التقليدي فِيْ ممارساتها.

كان القمح الأمريكي فقط معروضًا فِيْ الممارسة يوم الثلاثاء. وقال تجار إنه تم تقديم عروض بيع قمح فرنسي وروسي لكنهم رفضوا.

قال أحد التجار “أعتقد أن قمح البحر الأسود والقمح الفرنسي سيكونان بالتأكيد أرخص من القمح الأمريكي”. “تكاليف الشحن من الولايات المتحدة أعلى بكثير.”

قال تجار إن أقل سعر مطروح للقمح الأمريكي اليوم الثلاثاء بلغ 443 دولارا للطن للتسليم على ظهر الباخرة.

فِيْ آخر عملية شراء رئيسية لها فِيْ 4 يوليو، اشترت الهِيْئة العامة للسلع التموينية ما يقدر بنحو 444 ألف طن من القمح مباشرة من وجهات تجارية فِيْ فرنسا ورومانيا وروسيا مقابل 416 دولارًا للطن.

فِيْ وقت سابق يوم الثلاثاء، قال تجار أن الهِيْئة العامة للسلع التموينية (GASC) قد خفضت الحد الأدنى لمتطلبات البروتين فِيْ القمح الأمريكي الذي يمكن وضعه موضع التنفِيْذ، على ما يبدو لجذب المزيد من المشاركة الأمريكية.