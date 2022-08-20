متعب الشعلان كم عمره ، قد تسائل العديد من الاشخاص داخل المملكة العربية السعودية حول اهم المعلومات الشخصية التي تتعلق بحياة المطرب والفنان السعودي متعب الشعلان ، والذي حاز على إعجاب الجمهور داخل الوطن العربي بعد ظهوره بأغاني مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي ، ورغم البدايات المعاصرة والحديثة للمطرب شعلان إلا أنه حظي باهتمام كبير على المستوى الفني والإعلامي، تابعوا معنا .

من هو متعب الشعلان من ويكيبيديا

متعب الشعلان مغني وصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. ولد متعب في محافظة القصيم في المملكة العربية السعودية. بدأ بممارسة مواهبه الغنائية بتشجيع من أسرته وهو في الخامسة عشرة من عمره، وقدم عددًا من الأغاني أثناء دراسته المدرسية وغيرها. بدأت شهرته الفعلية قبل نحو عامين عندما أطلق أغنيته الأولى، خلال ثلاث سنوات، حيث قدم عددًا من الأعمال الغنائية التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، كان آخرها أغنية “الحب موضة”.

سيرة متعب شعلان

يعتبر متعب الشعلان من أهم المطربين الصاعدين في المملكة العربية السعودية، لذلك نلخص معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل متعب الشعلان.

الكنية متعب الشعلان.

سنة الميلاد من مواليد 2000 م.

مكان الميلاد القصيم، السعودية.

جنسيتي سعودية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

المؤهل العلمي درجة البكالوريوس في التربية البدنية.

المهنة فنان ومغني.

الحالة الاجتماعية أعزب.

اللغة الأم اللهجة العربية / السعودية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية.

سنوات العمل بدأ نشاطه الفني من عام 2022 م حتى الوقت الحاضر.

هل تعبت شعلان كم عمره

يبلغ متعب الشعلان من العمر حوالي اثنين وعشرين عامًا، كما صرح في مقابلة سابقة ببرنامج “طارق شو”. يعتبر متعب الشعلان من الشخصيات الحديثة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة انعكست من خلال التفاعل الكبير مع أحدث إصداراته الفنية. ولا يُعرف ما إذا كان الشعلان قد أكمل دراسته الأكاديمية أم لا يزال في المستوى الجامعي، لكنه يطمح للانتقال إلى عالم الفن بمجرد انتهائه، حيث ذكر أنه يريد دراسة الغناء في جمهورية مصر العربية.

عمل متعب الشعلان

قدم متعب الشعلان عددًا من الأغاني خلال العامين الماضيين، وحازت على استحسان الجمهور الخليجي، منها

أغنية التوبة.

لماذا احبه

الأغنية قصدتها.

اغنية يا ليالي

كما تعلم.

حبك هو حياتي.

اغنية يا سمارة.

اغلى اغنية شهر

راقب الله.

عيناك تذوب فيه

حب الموضة.

أصل الفنان متعب الشعلان

يعود أصل الفنان متعب الشعلان إلى قبيلة الشعلان الشهيرة في نجد، إلى مؤسسها عبدالعزيز محمد بن شعلان. أكبر الشخصيات في المملكة وفي الدول المجاورة أيضًا.

سناب الرسمية المتعب شعلان

يمتلك متعب الشعلان حسابًا رسميًا على موقع Snap، يشارك من خلاله مواعيد حفلاته في المملكة العربية السعودية وخارجها، بالإضافة إلى مشاهد أغانيه وأجزاء من حياته اليومية. “”.

متعب الشعلان انستغرام

متعب الشعلان يتابع عبر حسابه على انستجرام أكثر من مائتي ألف متابع، ومعظم ما ينشره الشعلان على حسابه هو كليبات ريلز بأغانيه أو المقاطع الأخيرة منها لإثارة إعجاب المتابعين بحداثته في العالم. من الغناء. ومتابعته على انستجرام بالضغط مباشرة على الرابط ““.

متعب الشعلان كم عمره ، هو مطرب ومغني سعودي قام بنشر العديد من الاغاني عبر منصات التواصل الاجتماعي حاز على اعجاب الكثير من العرب ، وما دفع به الى نشر موهبته في الغناء دعم اسرته ، كما كان قد غنى في مدرسته ، وهو يبلغ من العمر خمسة عشر عام .