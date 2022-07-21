متفوقًا على محمد صلاح.. ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022

حصل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ الحالي ونجم ليفربول السابق، على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022.

فاز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب أفريقي متفوقًا على زميله السابق الدولي المصري محمد صلاح ومواطنه إدوارد ميندي.

قاد ساديو ماني السنغال إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالإضافة إلى أسود تيرانجا إلى نهائي كأس العالم في قطر.

فاز ساديو ماني بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مع ليفربول الموسم الماضي.

كما حصل على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع ليفربول.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد حصوله على الجائزة في عام 2022.

من ناحية أخرى، فاز النيجيري أكولا من برشلونة بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام للمرة الخامسة في تاريخه.

سيقام حفل توزيع جوائز “الأفضل في إفريقيا” في المغرب بحضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وممثلي الاتحادات والفرق والأندية الإفريقية.