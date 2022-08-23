متنزهات أبها تعاني من مشكلة مهملي النظافة

رصد برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية، معاناة حدائق أبها من قبل من يهمل النظافة، رغم أن طبيعتها الساحرة ومواقعها السياحية الساحرة تعد ثروة وطنية كبيرة وسائحا فريدا. المكان المقصود.

فيديو | مراسل #عرض في أبها تكشف حالة الحدائق مع من يهمل النظافة pic.twitter.com/m6ALf38kmC

– المونيتور (alraasd) 22 أغسطس 2022

معاناة حدائق أبها

تعاني منتزهات وطبيعة أبها من سلوك غير مسؤول من جانب أولئك الذين يهملون النظافة لأنهم يتحولون إلى مجموعة نفايات من الأوساخ والحطام.

علي الديب، ناشط اجتماعي، قال “في بعض الأماكن، للأسف، نرى أشخاصًا يقطعون أشجارًا دائمة الخضرة عمرها آلاف السنين”، والتي يعمل الخبراء على تطويرها.

بعض التصرفات غير المسؤولة

وأشار ذيب إلى أن هذه التصرفات غير المسؤولة تؤدي إلى حرمان الآخرين من الاستمتاع بهذه الأماكن وقضاء أوقاتهم فيها، داعياً المواطنين إلى أن يكونوا محفزات للحفاظ على الحدائق.

وشدد على أن الدولة لم تقصر في شيء ووفرت كل وسائل الرفاهية بل أساء إليها البعض.