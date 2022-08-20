متنزه الملك فهد بنجران متنفس طبيعي وسط الماء والشجر المُعمر

زائر منتزه الملك فهد بنجران يقف وسط مساحات خضراء وأشجار دائمة الخضرة تحيط بجمال طبيعي ساحر ومعنى تكامل نوعية الحياة وإدراك مفهومها بالإمكانات التي توفرها الدولة في هذه الحديقة. أن تصبح وجه حضاري لامع للمدينة.

منفذ طبيعي للزوار.

اهتمت وكالة الأنباء السعودية بزيارة حديقة الملك فهد الوطنية في غابة سقم والتي تقدر مساحتها الإجمالية بـ 4 ملايين متر مربع، وهي منفذ طبيعي للزوار والمتنزهين من داخل وخارج منطقة سقم. تنوع الأشجار المعمرة والمزروعة مثل نبات السالفيا، لاباز، تاماريسك، سدر، أكاسيا والغاف، بالإضافة إلى وجود 650 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء وآلاف الزهور والورود السنوية والموسمية، مما يشكل غطاء نباتي رائع يجذب العين.

ملاعب رياضية

الحديقة محاطة بملاعب رياضية، ملاعب، نوافير مائية، حديقة نوافير ومسطحات خضراء تتعدى 8 منازل، بمساحة 650 ألف متر مربع، جودة وتخطيط عمراني حديث بطول 2.3 كم، بالإضافة إلى ممشى ترابي بطول 761 مترًا، وممر ترابي آخر بطول 395 مترًا للسير في حضن الطبيعة.

18 ألف شتلة

من أجل زيادة المساحة الخضراء للحديقة، قامت بلدية نجران في السنوات الخمس الماضية بزراعة أكثر من 18 ألف شتلة من أشجار السدر والغاف والسنط بأنواعها، بالإضافة إلى 12500 شتلة سابقة، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والفرص الاستثمارية التي توفرها البلدية والتي اختلطت وألمت بجمال الطبيعة واعتدالها، وأجواء طوال المواسم تشع انعكاسًا على نوعية الحياة وكفاءة العمل.

فوتوبارك

تم افتتاح حديقة الأضواء مؤخراً في منتزه الملك فهد بنجران، وتغطي مساحة تقارب 26 ألف متر مربع وتضم معالم فنية ومظاهر مائية ونماذج إنارة، فضلاً عن ساحة عرض ومدرج وفناء 560 متراً. ممر من المطاط وممرات للمشاة من الخرسانة المطبوعة الملونة وألعاب للأطفال ونوافير مضيئة وجلسات مائية وأرصفة وممرات مغطاة بأقواس مضيئة بمساحة 423 م 2 وممرات مغطاة بالستائر.

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