أثارت الفنانة التونسية ريم الرياحي ضجة كبيرة بعد أنباء عَنّْ أن زوجها ضبطها مع حبيبها فِيْ فراش الزوجية الذي كان يضع كاميرات مراقبة داخل شقتها بحي النصر بالعاصمة التونسية دون علمها.

وأضافت النبأ أن الزوج اكتشف من خلال هذه الكاميرات أن زوجته أخذت شاباً لم تكن تعرفه إلَّى شقتها، مما جعلها فِيْ موقف محرج، وتم توجيه تهمة “الزنا” ضدها، لإبلاغها. . مباشرة إلَّى الشرطة التي أوقفتهما قبل أن يسقط الزوج الدعوى ضدهما.

أصبحت ريم الرياحي حديث رواد الموقع الإخباري بمجرد انتشار قصتها، حيث تساءل الكثيرون عَنّْ طبيعة حياتها وعملها ومسيرتها الفنية.

وبحسب المعلومات المتوفرة على شبكة الويب العالمية، فإن ريم الرياحي، 45 عامًا، من مواليد 17 فبراير 1977، هِيْ ممثلة تونسية مقيمة فِيْ فرنسا.

وفقًا لـ IMDb، وهِيْ قاعدة بيانات عالمية للمعلومات المتعلقة بالأفلام والبرامج التلفزيونية التي تضم ممثلين وطاقم إنتاج، اشتهرت الرياحي بأفلام The Windmill (2014) و Moon Wedding (1998) و Nuba (2022).

فِيْ العالم العربي، اشتهرت الرياحي فِيْ بداياتها بفن الأداء، عَنّْدما قدمها المنتج التلفزيوني رؤوف كوكه فِيْ رمضان فوازير فِيْ التسعينيات، وساعدها جمالها على احتلال مكانة مرموقة فِيْ المشهد الفني التونسي.

أصبحت ريم مطلبًا من المخرجين أن يأخذوا أدوارًا رئيسية فِيْ المسلسل الدرامي التونسي، حيث كان لها دور صغير فِيْ مسلسل “حكَمْ الأيام” عام 1990، ولاحقًا لعبت دور “روضة الموسوع إيه”. فِيْ مسلسل “الخطاب على الباب ج 2” عام 1997 والذي كان أول عمل درامي له.

بعد، بعدما؛ شرعت ريم الرياحي فِيْ الوقوف بتحدٍ وكريمة أمام الممثلين التونسيين البارزين. شارك فِيْ العديد من المسلسلات منها “غالية” عام 1999، “اضحك للعالم” الجزء الثاني عام 2000، “قمرت سيدي المحروس” عام 2002.

واصلت ريم نشاطها الفني، حيث قدمت فِيْ عام 2005 مسلسل “مال وأمل”، وفِيْ عام 2006 شاركت فِيْ دور “زهرة” فِيْ مسلسل “حياة وأماني”، وفِيْ عام 2010 شاركت فِيْ الجزء الثاني من المسلسل. مسلسل نجوم الليل.

بعد ذلك اختفت ريم الرياحي لفترة لتعود مرة أخرى فِيْ أبرز أعمالها الدرامية، وكان ذلك فِيْ رمضان 2014، حيث قدمت دور “حنان الأحمر” فِيْ مسلسل “ناعورة الحياة”. الحائز على جائزة أفضل مسلسل عربي.

وفِيْ العام نفسه، فازت ريم بجائزة أفضل ممثلة فِيْ استطلاع راديو موزاييك إف إم وجائزة نجمة رمضان. عام 2015 شارك فِيْ الجزء الثاني من مسلسل “ناعورة الهُواء”، كَمْا شارك فِيْ مسلسل “الأكابر” عام 2016.

زواجك

تزوجت ريم من المخرج التونسي مديح العيد، مخرج مسلسل “ناعورة الهُواء” الذي لعبت فِيْه دورًا رئيسيًا، وفازت فِيْه بالجائزة الأولى لها، ولديها ثلاثة أطفال.