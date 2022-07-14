متوسط المدة الزمنية لقضاء طواف الوداع

أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، المهلة الزمنية لمرور طواف الوداع بالمسجد الحرام أمس الأربعاء.

الطواف الأوسط

وأوضحت الرئاسة في رسم بياني على حسابها في تويتر أن معدل التجاوز كان 47 دقيقة. كان الممر الجانبي على السطح 49 دقيقة، وكان متوسط ​​الممر الجانبي في الطابق الأول 50 دقيقة و 47 دقيقة في الطابق الأرضي. و 43 لوحة.

ما هو تجاوز الوداع

طواف الوداع هو الطواف الذي يقوم به الحاج بعد إتمام مناسك الحج، ويجب عليه مغادرة مكة المكرمة مباشرة وعدم البقاء فيها. الوداع لا يجب الطواف على أهل مكة المكرمة. “لن يغادر أحد حتى إقامته الأخيرة في المنزل هي طواف الوداع”.