“متوفرة الآن” نتائج القبول الموازي 2022 لجميع محافظات العراق epedu.gov.iq

أصبح من الممكن الآن لجميع الطلاب معرفة نتائج القبول الموازي 2022 في جميع محافظات العراق المختلفة ، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية عن نشر النتائج بعد أن تمت الموافقة عليها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم خلال الأيام الماضية ، وشهدت الفترة الماضية الكثير من بين أسئلة الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون صدور النتائج بعد تسجيل الطلاب عبر المنصة الإلكترونية للوزارة ، وذلك لمعرفة الكليات التي قاموا بها. سوف يسجلون قبل بداية العام الدراسي الجديد.

اعلان نتائج القبول الموازي 2022

تعد هذه النتائج من بين أكثر النتائج التي يتم البحث عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المتنوعة ، حيث يرغب الطلاب الذين لم يلتحقوا بالكليات المركزية في الحصول على فرصة الالتحاق بالتعليم الموازي ، بالإضافة إلى وجود عدد من الطلاب الذين يفضلون الالتحاق بها. التعليم الموازي بدلاً من التعليم العام ، وبالتالي كانوا ينتظرون إعلان نتائج القبول التي انتظروها طويلاً ، حتى يتم إعلانها من قبل الوزارة وسنعلمكم بالطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها للنتيجة سهولة الاستفسار من خلال المنصة الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي

وكانت وزارة التعليم العالي العراقية قد أعلنت أن النتيجة متاحة الآن من خلال المنصة الإلكترونية ، بحيث لا يضطر الطالب للذهاب إلى الأقسام التعليمية أو أي مكان ، فقط تأكد من أن لديك خدمة الإنترنت ، سواء على جهاز كمبيوتر أو جوال. ، وستكون قادرًا على الحصول على النتيجة في غضون بضع دقائق ، باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي

اكتب رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

افتح منصة نتائج الاختبار.

اختيار نتائج القبول الموازي.

أدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق “عرض النتيجة”.

ستظهر النتيجة على الفور.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت أنه تم اختيار الطلاب المقبولين في التعليم الموازي وفق الشروط والمعايير الموضوعة حتى لا يتعرض أي طالب للظلم على حساب طالب آخر. وأضافت الوزارة أنه تم قبول 22 ألف طالب وطالبة في مختلف المحافظات ، وأصبحت نتائجهم متاحة الآن عبر موقع الوزارة.