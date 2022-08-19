متى أنام على جنبي بعد عملية الأنف

متى أنام على جانبي بعد عملية الأنف ما هي الوضعية المناسبة التي يجب أن أنام فيها بعد عملية الأنف هذا لأنه حساس للغاية وخاصة بعد الجراحة، فإن التعافي من الجراحة يعتمد على ما تفعله خلال فترة التعافي.

بعد عملية الأنف ينصح الطبيب بالراحة التامة والنوم في الوضع الصحيح حتى يتدفق الدم إلى الأنف، ولأن الأنف حساس للغاية، نجد الكثير من الناس يتساءلون متى أنام على جانبي بعد عملية الأنف هذا ما سوف نقدمه من خلال

متى يجب أن أنام على جانبي بعد عملية تجميل الأنف

يعتبر الأنف عضوًا مهمًا جدًا في جسم الإنسان، ومن خلاله تتم عملية التنفس وهو العضو الوحيد في حاسة الشم. يحتوي الأنف في نهايته على أعصاب تتكون من أوردة وشرايين تعمل على تدفئة الهواء. كما يحتوي على شعيرات دموية تحمي الأنف وتمنع دخول الغبار والسوائل المخاطية مهمتها الترطيب. بسبب أهميته، يعمل الكثير من الناس على تجميله.

يتساءل الكثير من الناس ما هو الوضع الصحيح للنوم بعد إجراء عملية الأنف، وردا على هذا السؤال فإن النوم على الظهر هو الوضع المناسب لتدفق الدم إلى الأنف وتجنب تورم الأنف بعد العملية، وهو لا ينصح أبداً في المرحلة الأولى من مرحلة الشفاء أن ينام الفرد على جنبه أو على بطنه لأنه يزيد الضغط على الأنف وتفشل العملية.

يجب على المريض وضع وسادتين تحت رأسه لرفع رأسه 45 درجة مئوية لتقليل التورم، فبعض الأشخاص لا يعتادون طريقة نومهم على الظهر، لذلك يتساءلون دائمًا متى ينامون على جانبي بعد عملية الأنف في هذا الشأن يجب ة الطبيب المختص، ولكن بشكل عام يستمر النوم على الظهر لمدة أسبوع إلى أسبوعين بعد العملية، ومن بداية الأسبوع الثالث يمكنك النوم كيفما تشاء.

عملية تجميل الأنف من أشهر العمليات، وفترة النقاهة بعد ذلك فترة خطيرة، والراحة التامة مطلوبة. عادة، يمكن للفرد أن يستعيد حركته الطبيعية بعد 14 يومًا من عملية الأنف، ويمكنه العودة إلى وضع نومك المعتاد.

يمكن أن يستمر تورم الوجه وحول العينين والأنف لمدة 3 أسابيع وخلال هذه الفترة يجب ألا يتعرضوا لأشعة الشمس ولكن بعد ثلاثة أسابيع ستختفي الآثار الجانبية للعملية ويختفي التورم ويمكن أن يخرجوا. ويمضون في حياتهم.

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فترة النقاهة بعد الجراحة التجميلية

بعد معرفة موعد النوم على جانبي بعد عملية تجميل الأنف، يجب أن تعلم أنه يحتوي على الكثير من المخاطر، والتغييرات التي تتم في الأنف غالبًا ما تكون صغيرة، لكنها قادرة على إحداث تغيير كبير في تحسين المظهر، و تبدأ فترة التعافي من أسبوع إلى شهر.

1- الأسبوع الأول

الأسبوع الأول من أخطر الأسابيع على الفرد بعد عملية الأنف، ويستخدم أكثر من شيء في الأسبوع الأول، وهذا ما يجعل الأطباء ينصحون المرضى بعدم الذهاب إلى العمل والنوم بمفردهم وعدم الحمل. أشياء ثقيلة في الأسبوع الأول.

بعد الانتهاء من عملية الأنف يتم وضع جبيرة على الأنف من الخارج وداخل الأنف لدعمها حتى تلتئم وتتم إزالتها بعد أسبوع من الجراحة.

من الطبيعي أن تشعر بالألم بعد عملية الأنف، خاصة في الأسبوع الأول، ويزول الألم بسهولة باستخدام المسكنات.

في الأسبوع الأول من عملية تجميل الأنف، قد يعاني المريض من صعوبة في التنفس واحتقان.

حافظ على ارتفاع رأسك على وسادتين للأسبوع الأول.

استخدم الأطعمة اللينة التي لا تتطلب الكثير من المضغ أو القضم.

تجنب شرب السجائر.

خلال اليومين الأولين من الجراحة، يمكن وضع ضمادات شاش تحت الأنف لشرب السوائل والدم من الأنف، ويجب تغييرها كل 6 ساعات.

مع استخدام الكمادات الباردة حول الأنف وحول منطقة العين لتقليل الكدمات والتورم الناتج عن جراحة الأنف، وبعد ثلاثة أسابيع لا يعود التورم موجودًا.

2- الأسبوع الثاني

يحدث في الأسبوع الثاني التالي

في الأسبوع الثاني، قد يعاني المريض من انسداد مزعج في الأنف، لكنه سيتحسن بمرور الوقت.

في الأسبوع الثاني يتحسن التورم.

يمكن إزالة غرز الأنف بعد 10 أيام من الجراحة.

يمكن العودة إلى الأنشطة اليومية بحرية.

يمكن القيام بتمارين سهلة.

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3- الاسبوع الثالث

في الأسبوع الثالث يحدث ما يلي

التورم يختفي.

ترى نتيجة العملية.

عد إلى حياتك اليومية.

يتلاشى تورم الوجه والمنطقة المحيطة بالعيون، مما يجعل الفرد قادراً على الخروج إلى الأماكن العامة.

الندوب تختفي.

يمكن أن أنام بشكل طبيعي كما اعتدت.

4- الأسبوع الرابع

بعد شهر، سيأخذ الأنف شكله الطبيعي، وقد يستغرق الأمر عامًا حتى يصل الأنف إلى شكله النهائي.

الإجراءات التي يجب اتباعها بعد عملية تجميل الأنف

بعد عملية تجميل الأنف يجب أن تعرف بعض الإجراءات التي تساعدك على تخطي فترة التعافي دون مخاطر، ومن هذه الإجراءات

يجب الالتزام بتعليمات الطبيب حتى يضمن المريض الشفاء الصحي.

استخدم الكمادات الباردة في الأنف وحول العينين لتقليل التورم.

قد يعاني المريض من انتفاخ وانتفاخ في الأنف بعد العملية، لكن هذا لا يدعو للقلق، حيث أن التورم سيختفي تدريجياً خلال الأسبوع الأول بعد العملية.

تجنب التعبيرات القوية في الأسابيع الأولى بعد العملية.

يجب على المريض تجنب أشعة الشمس والالتزام بالعلاج والأدوية التي يصفها الطبيب.

تجنب ارتداء النظارات الشمسية لحساسية الأنف خلال هذه الفترة.

تحلى بالصبر ولا داعي للذعر، فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام للوصول إلى الصورة النهائية للأنف.

ضع محلول بيروكسيد الهيدروجين على خطوط الأنف باستخدام كرة قطنية يوميًا.

يجب أن يمتنع المريض عن ممارسة الرياضة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا.

حافظ على ارتفاع رأسك لتقليل التورم.

لا تعرض الأنف للماء.

يجب تناول الأطعمة الغنية بالألياف والكثير من الفواكه والخضروات لتجنب الإمساك الذي يؤدي إلى التعب والإجهاد.

التوقف عن التدخين لأن النيكوتين يؤثر سلبًا على التعافي من العملية.

نم بمفردك حتى لا تؤذي أنفك.

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مخاطر تجميل الأنف

يتم إجراء جراحة الأنف المغلق، ولكن إذا كان الشق في الحاجز الأنفي الذي يفصل بين فتحتي الأنف، فيتم اللجوء إلى جراحة الأنف المفتوح، وهذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا. يجب أن نلاحظ أن الخضوع لأي نوع من أنواع الجراحة التجميلية هو قرار شخصي يتحمل مسؤولية المريض.

كما يجب معرفة أن الجراحة التجميلية محفوفة بالعديد من المخاطر، لذلك يجب على المريض معرفة مخاطر العملية للموازنة بين فوائد العملية ومخاطر الضرر قبل بدء العملية، ومن هذه المخاطر