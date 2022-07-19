متى اجازة عيد ثورة 23 يوليو 2022، من أكثر ما يشغل الكثير من المواطنين ويشغل بالهم دائما هي العطل والإجازات، حيث أن العطل لا تنتهي في السنة، وفي الفترة الأخيرة كثرت العديد من التساؤلات حول اجازة عيد ثورة والتي تعتبر من أبرز المناسبات في شهر يوليو ، و سنتعرف بشكل أكبر على متى اجازة عيد ثورة 23 يوليو 2022.

متى اجازة عيد ثورة 23 يوليو 2022

يوافق اجازة عيد ثورة في الثالث والعشرين من شهر يوليو 2022، ويأتي يوم السبت السبت المقبل، وحسب ما تمت الموافقة من قبل المجلس الوزراء المصري عن ترجيل كافة الإجازات الى يوم الخميس من نفس اسبوع الاجازة، فمن المتوقع أن يكون تكون اجازة عيد الثور ة يوم الخميس لكافة القطاعات يوم الثامن والعشرين من شهر يوليو.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو

ينتظر الكثير من الموظفين والمواطنين بيان رسمي من قبل الوزارة للتعرف على يوم اجازة عيد ثورة 23 يوليو، ومن المفترض ان يتم الاعلان عنه يوم الاربعاء من الاسبوع الحالي، وفي الغالي سيكون عيد الثورة يوم الخميس يوم الثامن والعشرين من شهر يوليو، وذلك بعد القرار الأخير الذي تم اصدارة وينث على تأجيل كافة الإجازات الى يوم الخميس من نفس اسبوع الاجازة.

الإجازات الرسمية في عام 2022

يأتي بعد عيد الثورة 23 يوليو الكثير من الاجازات والعطل والمناسبات ومن أبرز هذه العطل

إجازة رأس السنة الهجرية 2022

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ر إجازة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

تعد اجازة عيد ثورة 23 يوليو 2022 من الإجازات التي ينتظرها الكثير من الموظفين على أحر من الجمر، وذلك من أجل التنزة والخروج مع الاحباب والأصدقاء، اجازة عيد ثورة 23 يوليو 2022 على الأغلب أن تكون يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر يوليو.