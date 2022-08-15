متى الموعد الجديد لحفل عمرو دياب في جدة ، تسائل العديد من الأشخاص المحبين والمتابعين للفنان والمطرب عمرو دياب ، والذي لديه شعبية كبيرة من الجمهور داخل الوطن العربي ، والذي كان من المقرر أن تشهد مدينة جدة ، حفلاً غنائيًا للفنان المصري عمرو دياب وذلك يوم السبت 20 أغسطس 2022 م ، وتم تأجيله لسبب ، مما دفع المنتظرين لذلك الحفل التسائل حول الموعد الجديد لحفل عمرو دياب في جدة ، تابعوا معنا .

حفلة عمرو دياب في جدة

كان من المقرر أن تشهد مدينة جدة، العاصمة السياحية للمملكة العربية السعودية، حفلاً غنائيًا للفنان المصري “عمرو دياب” يوم السبت 20 أغسطس 2022 م، والذي يعتبر من أقدم وأفضل الفنانين في العالم. الوطن العربي والعالم، حيث يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة في العالم العربي والأجنبي، ويأتي هذا الحفل ضمن جولات عمرو دياب الغنائية في منطقة الخليج، حيث كشف عن موعد حفلته المقبلة في جدة من خلال حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. نشر بوستر للحفل وكتب “كونوا جاهزين”.

ما هو الموعد الجديد لحفل عمرو دياب في جدة

وصرح بانش مارك منظم حفل عمرو دياب في جدة بالسعودية، أنه تم تأجيل الحفل إلى 27 أغسطس 2022 م، لظروف طارئة، على حد قولها، واستمرار حجز تذاكر الحفل الجديد. . وكذلك إمكانية إلغاء الحجز لمن يرغب في ذلك. جاء ذلك في تصريحات الشركة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة

سبب تأجيل حفل عمرو دياب في جدة

كما ذكرنا سابقًا، أعلنت بانش مارك تأجيل الحفل، لكنها في الحقيقة لم تكشف عن السبب، حيث أوضحت أن الحفل تأجل لأسباب طارئة، لكنها لم تذكر أسباب التأجيل.

أسعار تذاكر حفلات عمرو دياب بجدة

والجدول التالي يوضح أسعار تذاكر الفنان عمرو دياب في جدة لعام 2022 م

التذكرة سعر الفئة الأولى 2،000 ريال سعودي الصف الثاني 1،800 ريال سعودي الدرجة الثالثة 1،650 ريال سعودي الطبقة الرابعة 1،400 ريال سعودي الدرجة الخامسة 750 ريال سعودي الدرجة السادسة 500 ريال سعودي

حجز تذاكر حفل عمرو دياب بجدة

يمكن لجميع الراغبين في حجز تذاكر حفل عمرو دياب بجدة حجز التذاكر من خلال موقع مكتب Ticketbox على النحو التالي

انتقل إلى موقع حجز التذاكر.

انقر فوق فئة التذكرة.

اختر عدد التذاكر.

اختر اشترى التذكرة.

اضغط على متابعة.

دفع رسوم التذكرة.

أظهر التذكرة عند دخول الحفلة.

طريقة حجز تذاكر حفل عمرو دياب بجدة

يمكن أيضًا حجز تذاكر حفل عمرو دياب في جدة خلال موسم جدة من خلال تطبيق Ticket Mix واتباع ما يلي

قم بتحميل التطبيق من خلال الروابط التالية

افتح التطبيق.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب.

اختيار حفل عمرو دياب.

انقر فوق شراء التذاكر.

حدد فئة التذكرة.

دفع ثمن التذكرة عبر طرق الدفع المتاحة.

طريقة استرجاع تذاكر حفل عمرو دياب بجدة

أوضحت شركة Benchmark أنه يمكن للأشخاص استرداد سعر التذكرة بعد تأجيل الحفل عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى الشركة المنظمة عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال حسابها الرسمي على الإنترنت “”.

طرق التواصل مع موسم جدة

يتم التواصل مع موسم جدة من خلال وسائل التواصل التالية

رابط حجز تذاكر عمرو دياب في جدة

يمكنك الذهاب إلى رابط حجز تذاكر عمرو دياب في جدة “”، واتباع جميع الخطوات المرفقة أعلاه لحجز تذاكر الحفلة، والاحتفاظ بالتذكرة لإظهارها عند الحضور.

متى الموعد الجديد لحفل عمرو دياب في جدة ، لم يتم توضيح من قبل الجهات التي تختص في الحفلات والسياحة داخل المملكة حول الموعد الجديد لاحياء تلك الحفل للفنان عمرو دياب ، مما دفع المواطنين بالبحث عبر مواقع وصفحات الانترنت للتعرف على الموعد الجديد .