متى اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2022 ، نتيجة العنف الذي كانت تواجهه المرأة خلال الفترات الأخيرة والتي تعددس الأسباب الخالية من قبل الأشخاص المعتدين عليها ، الا أنه عملت الولايات المتحدة يوم دولي للتذكير بمنع العنف ضد المراة مهما كان ، ويرجع اهمية ذلك اليوم الى الإهتام بالدفاع عن القضايا التي تتعلق بشخص المرأة عالمياً ومحلياً، وتدعو إلى منحها حقوقها كاملة ، تابعوا معنا .

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” هو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف رفع مستوى الوعي حول جميع المشاكل الناتجة عن العنف القائم ضد المرأة بشكل عام. أجزاء من العالم، مثل العنف المنزلي والعائلات، والاغتصاب، والتحرش الجنسي، وجميع أشكال العنف الأخرى. جاء شعار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 2022 باللون البرتقالي تحت مسمى “لون العالم باللون البرتقالي اسمعني أيضًا”، حيث يعبر اللون البرتقالي عن المستقبل المشرق الذي ينتظر النساء الخالي من العنف. في ذلك الوقت، اشتملت الحملة على 16 يومًا من النشاط، حيث قامت مجموعة كبيرة من النساء بسرد قصصهن عن معاناتهن من العنف، كما ضمت الحملة مجموعة من الرجال والنساء يشجعون نحو عالم أفضل خالٍ من العنف، بموجب ما سبق ذكره. شعار.

ما هو موعد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 2022

يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام، الخميس 25 نوفمبر 2022، الموافق 20 ربيع الثاني 1443 هـ. من رافاييل تروجيلو، الديكتاتور الدومينيكي آنذاك، الذي دفع الناشطين في منظمة Encuentros النسوية في أمريكا اللاتينية إلى تحديد يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، وفي 17 ديسمبر 1999، كان هذا التاريخ رسميًا. بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة

انطلقت حملة “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. يهدف النشاط إلى نشر الوعي بالقضاء على العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن تنتهي الحملة في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، وتأتي هذه الحملة بهدف إقامة فعاليات رسمية. لإطلاق التقارير التي تظهر إحصائيات حول العنف ضد المرأة.

إحصاءات العنف ضد المرأة

أجرت منظمة الصحة العالمية تقريراً مفصلاً عن النساء اللواتي يتعرضن للعنف حول العالم، والأرقام صادمة، إذ أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم، أو حوالي 736 مليون امرأة حول العالم، أو ثلث نساء العالم.، يتعرضن للعنف الجنسي والجسدي طوال حياتهن، وأشار التقرير إلى أن العنف ضد المرأة يبدأ في سن مبكرة، حيث تتعرض واحدة من كل أربع إناث تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عامًا للعنف أو التحرش أو الاغتصاب. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هذه هي أكبر دراسة أجريت في هذا الصدد حتى الآن، حيث قامت المنظمة بتحليل بيانات الدراسات التي أجريت في 161 دولة حول العالم، ابتداء من عام 2000 إلى عام 2022، لكن هذه الأرقام لا تشمل فترة انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 الذي شهد العديد من أنواع العنف المنزلي والأسري ضد المرأة.

ما هي أشكال العنف ضد المرأة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القضاء على جميع أنواع العنف ضد المرأة والتي تتمثل فيما يلي

اغتصاب.

ختان.

الزواج المبكر.

العنف المنزلي.

الحرمان من التعليم.

العنف اللفظي.

الضرب.

الحلول الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة

هناك عدة حلول أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، وهي

تتفق جميع دول العالم على اتفاقيات للقضاء على جميع مظاهر وأشكال العنف ضد المرأة.

الحظر الكامل لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى معاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة من خلال القوانين والتشريعات الدولية.

محاولة تعويض النساء اللواتي تعرضن للإيذاء سابقاً، مع محاولة إيجاد طرق قانونية واجتماعية وسياسية وثقافية وإدارية لحماية المرأة من العنف.

– تقديم ميزانيات مالية من حكومات الدول، من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

تعديل السلوكيات الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى العنف ضد المرأة، من خلال الاهتمام بالمستوى التعليمي للدولة.

متى اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2022 ، يستوجب اعطاء المرأة حقوقها في الحياة بعيداً من التعرض الى العنف والضرب ، فيعد حق كل امرأة عبر العالم أن تعيش عيشة هنية ، وبالتالي يتم إدانة جميع أنواع العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم في ذلك اليوم .