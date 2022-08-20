متى اليوم العالمي للغة العربية 2022 ،من أهم اللغات التي يتم التحدث بها حول العالم ، وتعد اللغة العربية من اللغات التي حازت على الهام كبيرة مقارنة بجميع لغات في العالم ، ويتحدث بها عدد كبير من الأفراد حول العالم من مختلف الجنسيات والأعراق ، وهو ما جعل الولايات المتحدة تقيم يومًا عالميًا لها مثل اللغات الرئيسية الأخرى المعروفة في هذا اليوم ، فاهتم الناس باللغة العربية ، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي تقام بمناسبة اليوم العالمي.. للغة العربية 1444 ، تابعوا معنا .

اليوم العالمي للغة العربية 2022

هو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة للغة العربية وتم اعتماده يومًا عالميًا وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 3190 الصادر في 18 ديسمبر 1973 م على أن يكون هذا هو تاريخ اليوم العالمي للغة العربية. اللغة العربية كل عام ومنذ ذلك الحين تعمل الدول العربية على إحياء هذا اليوم وإقامة فعاليات خاصة باللغة العربية في مختلف الدول العربية، خاصة وأن اللغة العربية تحظى باهتمام عالمي في جميع أنحاء العالم، حيث يعيش حوالي نصف مليار شخص تحدث اللغة العربية مما عزز من قيمة اللغة العربية وأهميتها في مختلف الظروف، وأصبحت من أكثر اللغات انتشارًا في العالم، بالإضافة إلى اهتمام المدارس العربية بالتدريس. معظم المواضيع باللغة العربية، بحيث تكون هذه اللغة متجذرة عبر الأجيال وتبقى دائمًا في المقدمة.

ما هو موعد اليوم العالمي للغة العربية 2022

يأتي اليوم العالمي للغة العربية لعام 2022 في 18 ديسمبر 2022، وسيكون هذا يوم السبت، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع الدول العربية، لما لها من أهمية في تعزيز القومية العربية على جميع المستويات، و في ضوء ذلك، تنظم الجهات المعنية فعاليات خاصة على مدار أسبوع، من أجل الترويج للغة العربية وتاريخها الممتد لأكثر من 1600 عام، بالإضافة إلى قيام المؤسسات الحكومية بإطلاق مسابقات الشعر والأدب للترويج لثقافة الكتابة الإبداعية. بين الشباب العربي، في إطار تعزيز ثقافة الأجيال العربية وتعزيز قيمة لغة الضاد على مستوى العالم، والتي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.

شعار اليوم العالمي للغة العربية 2022

يعمل المصممون على تصميم شعارات اليوم العالمي للغة العربية، نظرا لقيمة وأهمية هذا اليوم على مستوى جميع أنحاء الوطن العربي .

أهمية اللغة العربية في حياتنا

اللغة العربية ذات أهمية كبيرة لمستوى حياتنا في جميع الظروف، كونها اللغة الأم والأغلى على مستوى الدول العربية، بالإضافة إلى كونها لغة القرآن الكريم، والتي بلغة عربية فصيحة، وتكمن أهمية اللغة العربية في كونها من أقدم اللغات في العالم. وهي أكثر اللغات السامية تحدثًا، ويتحدث بها حاليًا أكثر من 467 مليون شخص على وجه الأرض، وأن أكثر الناطقين باللغة العربية هم في شبه الجزيرة العربية والعالم العربي، وهي اللغة الرابعة مستخدمة حول العالم، بالإضافة إلى تفوقها على الفرنسية والروسية، فقد تبنت العديد من اللغات بعض الكلمات العربية مثل الفارسية والتركية والإسبانية ولغات أخرى، وذلك بسبب توسع الفتوحات الإسلامية خلال فترة الدولة الإسلامية التي وصلت الأندلس غرباً وما وراء النهر شرقاً، والجدير بالذكر أن يوم اللغة العربية هو 18 ديسمبر بينما موعد 21 فبراير هو يوم اللغة الأم لجميع دول العالم، فقط اللغة العربية.

عبارات اليوم العالمي للغة العربية 2022

مثل هذه الأيام لها أهمية كبيرة على مستوى حياتنا، ويجب أن نركز على إحياء اليوم العالمي للغة العربية بشكل مثالي يعبر عن أصالة ونبل هذا اليوم بشكل خاص. فيما يلي نكتب أجمل العبارات عن اليوم العالمي للغة العربية 2022

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، نهنئ الشعبين العربي والإسلامي في مختلف أنحاء العالم بهذه المناسبة الجميلة.

الأصالة والتراث يتمثلان في قومية الدولة، المبنية على لبنة أساسية وهي اللغة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

الحضارات العظيمة موجودة وتبقى في طليعة العالم بسبب اللغة العظيمة والتواصل مع جميع الشعوب من خلال اللغة.

تتميز اللغة العربية بكونها الأكثر اختلافًا، فهي اللغة الوحيدة في العالم التي تكتب من اليمين إلى اليسار.

لغتنا الجميلة، إرثنا العظيم الذي بنيت عليه الحضارات العربية على مدى أكثر من 1600 عام، كانت اللغة هي الأساس في مختلف الظروف.

إن لغة القرآن الكريم والدين الإسلامي الصحيح من أنقى اللغات، فالقرآن نزل بلغة عربية فصيحة.

أبرز ما قيل عن اللغة العربية

غالبًا ما يتحدث الشعراء والكتاب والقراء والكتاب والممثلون والفنانون والسياسيون وغيرهم عن اللغة العربية، نظرًا لقيمة وأهمية هذه اللغة على المستوى العالمي.

اللغات كلها كليات. يكتسب الإنسان الملكات بتكرار الأفعال .. “ابن جني”.

ولكي تخسر فلسطين أرضاً، يجب أن تفقد اللغة أيضاً .. “مريد البرغوثي”.

اللغة هي أحد جانبي الفكر. إذا لم تكن لدينا لغة صحيحة وكاملة، فلن يكون لدينا فكر كامل وصحيح .. “ابن خلدون”.

اللغة ناقل مبهم ينتج تفاهمات متعددة بل ومتناقضة .. “عبد الكريم بكار”.

اللغة العربية اصل اللغات .. “مصطفى محمود”.

لم يحدث الانسجام الكبير بين الروح والكلمة والخط كما يحدث في اللغة العربية .. “جوته”.

اللغة العربية لا تضيق بالتكرار على عكس اللغات الأخرى التي يتحول فيها التكرار تلقائيًا إلى سخافة طريفة .. “غازي القصبي”.

فعاليات اليوم العالمي للغة العربية 2022

تقام العديد من الفعاليات الخاصة باليوم العالمي للغة العربية في جميع الدول العربية، والتي تبدأ عادة في شهر ديسمبر وتستمر حتى نهاية هذا الشهر. اليوم العالمي للغة العربية 2022

تنظيم احتفالات خاصة باللغة العربية.

تعزيز الإذاعة المدرسية بموضوعات عن اللغة العربية.

تركز المؤسسات العامة على إحياء التراث العربي.

تقيم دور النشر مسابقات أدبية في الشعر والنثر.

إقامة مسابقات عامة وأسئلة عامة حول اللغة العربية.

نشر ثقافة التحدث باللغة العربية.

التركيز على مفهوم اللغة والقومية

متى اليوم العالمي للغة العربية 2022 ، كما اوضحنا اعلاه ان اللغة العربية تعتبر من اللغات الأساسية حول العالم ، والتي يتحدث بها الملايين من الأشخاص ، مما دفع ذلك الى تعزيز الأهمية للغة للعربية ، وتعتبر من اللغات الأكثر انتشاراً في العالم .