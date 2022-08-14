متى اليوم الوطني في باكستان 2022 ، لقد كانت منذ القدم قد وقعت العديد من الدول تحت الاحتلال للدول الأجنبية كاحتلال فرنسا والبريطانين وغيرهم من الدول القوية في ذلك الزمان ، وبدات تلك الدول المحتلة بنزع حقها وصولاً الى الاستقلال السياسي وتشكيل حكومتها ، وحيث تحتفل معظم دول العالم بعيد استقلالها وتنال حقوقها المشروعة في تكوين دولة مستقلة ذات سيادة، بعد أن كانت تخضع لقوة خارجية تحتل أراضيها ، تابعوا معنا للتعرف على اليوم الوطني في باكستان 2022 .

معلومات عن دولة باكستان

تعتبر دولة باكستان من الدول الإسلامية، وتقع في جنوب قارة آسيا، وهي من الدول ذات المساحة الواسعة، وتبلغ مساحتها حوالي (1046 كم)، ليتم النظر فيها. الدولة 33 في العالم من حيث المساحة، وخامس دولة من حيث عدد السكان. يحدها خليج آن وبحر العرب من الجنوب والهند من الشرق وأفغانستان من الغرب وإيران من الجنوب الغربي والصين من الشمال الشرقي. كما تشترك في الحدود البحرية مع دولة عمان. .

ما هو موعد العيد الوطني لباكستان 2022

حيث يصادف اليوم الوطني الباكستاني لعام 2022 يوم الأحد الرابع عشر من أغسطس، حيث تم اعتماد هذا اليوم كيومًا وطنيًا للاحتفال بإعلان باكستان دولة مستقلة من دول الكومنولث للشعوب البريطانية في عام 1947 م، حيث كان محمد. أعلن علي جناح كأول رئيس دولة في تاريخ البلاد، والذي يعتبر مؤسس دولة باكستان بعد استقلالها عن دولة الهند التي نالت استقلالها في اليوم التالي من تاريخ استقلال باكستان.

احتفالات اليوم الوطني في باكستان

اليوم الوطني في باكستان هو أحد الأعياد والأعياد الرسمية التي يتم الاحتفال بها كل عام، حيث تتم الاستعدادات للاحتفالات في عواصم المحافظات، والتي يحضرها العديد من المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الدولة، وتعقد المؤسسات والوزارات الحكومية ندوات واجتماعية. والفعاليات الثقافية حتى عيد الاستقلال، بالإضافة إلى مختلف المرافق والأنشطة التي يتم إعدادها في ضريح المؤسس الباكستاني محمد علي جناح في كراتشي.

من الذي قاد حركة استقلال باكستان

زعيم حركة استقلال باكستان هو المحامي والسياسي والمؤسس محمد علي جناح. ولد في مدينة كراتشي أكبر مدن باكستان عام 1876 م وتحديداً في الخامس والعشرين من ديسمبر (25 ديسمبر)، وتدرب كمحامٍ في لنكولن إن بلندن، وعند عودته إلى باكستان ادعى المسلمون من الجميع الهند من عام 1913 حتى استقلالها في 14 أغسطس 1947 م، ليكون أول حاكم لباكستان منذ استقلالها حتى وفاته في 11 سبتمبر 1948 م، عن عمر يناهز 71 عامًا.

متى اليوم الوطني في باكستان 2022 ، تعتبر دولة باكستان من الدول الإسلامية، وتقع في جنوب قارة آسيا، وهي من الدول ذات المساحة الواسعة ، حيث يصادف اليوم الوطني الباكستاني لعام 2022 يوم الأحد الرابع عشر من أغسطس، حيث تم اعتماد هذا اليوم كيومًا وطنيًا .