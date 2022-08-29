متى تبدأ أعراض الحمل بعد الابرة التفجيرية، هناك مجموعة كبيرة من النساء لديهن مشاكل في التلقيح، مما يخفف من القيام بالحمل بالنسبة لهن؛ فهناك من تشتكي صغر حجم البويضة، أو خفة نشاط البويضة وفي الناتج عدم اكتمال عملية التبويض بشكل صحيح، ولذلك تعتبر الإبر التفجيرية من افضل الطرق لعلاج التبويض.

متى تبدأ أعراض الحمل بعد انفجار إبرة

للإبرة المتفجرة أعراض تشبه أعراض الحمل تمامًا، ولكن لكي تظهر، يجب أن تتم عملية الإباضة حتى يحدث الحمل، وذلك بعد 36 ساعة من أخذ الإبرة.

في بعض الحالات، تحدث الإباضة في وقت مختلف عن ذلك، وهو 24 ساعة فقط من وقت أخذ الإبرة المتفجرة، ولكن ليس مع جميع الحالات.

لكن هناك حالات نادرة جدا تظهر معها أعراض الحمل بعد إتمام عملية التبويض والتي تحدث بعد 48 ساعة من أخذ الإبرة المتفجرة وهي أطول فترة يمكن أن تمر منذ حدوث عملية التبويض بعد أخذ الإبرة مع المرأة من يريد إنجاب الأطفال.

ولهذا السبب يُلاحظ أن العديد من الأطباء المتخصصين يوصون بممارسة العلاقة الحميمة فور أخذ الإبرة المتفجرة، ويقومون بإجراء تصوير بالأشعة السينية على التلفزيون للمرأة للتأكد من حدوث الإخصاب واكتمال عملية الإباضة، وهو ما يعد أمرا ضروريا. الأشعة السينية التي تكشف عن تاريخ إخصاب البويضة في الرحم.

معدل نجاح الحمل بعد نسف الإبرة

بعد أن عرفنا إجابة السؤال متى تبدأ أعراض الحمل بعد الإبرة المتفجرة، لا بد من الحديث عن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الكثير من النساء عند ذهابهن إلى الطبيب لأخذ الإبرة المتفجرة. وهي النسبة المتوقعة لنجاح الابرة المتفجرة وهل هي متساوية للجميع ام لا.

وتجدر الإشارة أثناء الحديث عن معدل النجاح المتوقع للعملية أن هذا السؤال يلفظه معظم النساء بشكل خاطئ في المقام الأول، والشيء الصحيح هو السؤال عن العوامل التي تساعد على نجاح إبرة التفجير، لأن الإبرة ليس لها نسبة معينة من نجاحها، فهي تختلف من امرأة لأخرى، ولكن هناك بعض العوامل التي تساهم في نجاحها وهي

هناك العديد من الدراسات التي أكدت أن النساء تحت سن 30 عامًا أكثر عرضة لنجاح القصف بالإبر من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

قد تحتاج النساء فوق سن الثلاثين إلى حقنتين أو أكثر من إبرة النفخ من أجل تحفيز المبايض، وكذلك الهرمونات، من أجل التلقيح الصحيح والناجح.

تعد التقلبات المزاجية التي تعاني منها المرأة من العوامل الرئيسية التي تسبب فشل إبرة التفجير، لذلك تنصح المرأة بعد أخذ الإبرة المتفجرة بالابتعاد عن أي توتر عصبي أو ضغط نفسي لأنها من العوامل الأساسية. العوامل المؤثرة على نجاح الإبرة.

يساعد نشاط الحيوانات المنوية للزوج بشكل كبير في نجاح الإبرة المتفجرة ووقوع الحمل، على عكس قلة نشاط الحيوانات المنوية للزوج مما يؤثر على الإبرة ويؤدي إلى فشل التلقيح.

يجب على المرأة التي تعاني من أمراض في الرحم، مثل الأورام الحميدة أو بطانة الرحم، أن تعلم أن هناك احتمالية كبيرة، بفضل الإبرة المتفجرة، وغياب الحمل، لأن هذه العوامل تؤثر على الحمل، ومن الضروري علاجها أولاً ثم خذ الإبرة المتفجرة.

مهمة الإبرة المتفجرة وكيف تعمل

إن معرفة كيفية عمل إبرة التفجير تساعد كل امرأة على فهم ما يحدث داخل جسدها أثناء أخذها، كما تساعد في التعرف على إجابة السؤال متى تبدأ أعراض الحمل بعد انفجار الإبرة، وفهمها بشكل أوضح، حيث

إبرة التفجير هي حقنة تحتوي على هرمون، هرمون الغدد التناسلية، وهذا الهرمون سيفجر البويضة من غشاءها الخارجي، مما يؤدي إلى تنشيط التبويض، ويساعد البويضة على الخروج بشكل أسرع من قناة فالوب.

لا يذهب لأخذ هذه الإبرة، والأطباء لا يستخدمونها إلا في حالة ضعف التبويض لدى الزوجة، لأنها تساعد على تخصيب البويضة بشكل أسرع وأكثر دقة.

بعد أخذ الإبرة المتفجرة يقوم الطبيب بمتابعة عملية التلقيح وخروج البويضة من المبيض إلى قناة فالوب من خلال الأشعة السينية التي يقوم بها للمرأة.

أعراض التفجير الناجح للإبرة

هناك بعض الأعراض التي تؤكد للمرأة أن إبرة التفجير قد نجحت في مهمتها وحدث الحمل والتي تظهر بعد أخذ الإبرة المتفجرة في الفترة التي تم التعرف عليها من خلال الإجابة على السؤال متى تبدأ أعراض الحمل بعد إبرة التفجير، و هو

تشعر الزوجة بالتعب الشديد والإرهاق الذي يشبه التعب والإرهاق الناتج عن الحمل الطبيعي تمامًا، وتصبح غير قادرة على أداء المهام اليومية المعتادة.

تشعر بالقيء والغثيان باستمرار.

ترى المرأة نزيفًا مهبليًا بسيطًا، وهو دليل على انغراس البويضة في الرحم.

الشعور بالدوار علامة مهمة بعد النزيف تؤكد الحمل. لأنه دليل على اضطراب هرموني.

الشعور بألم في الثدي، وملاحظة حجمه الكبير، وهذه الأعراض مشابهة لما يحدث في الثدي أثناء الدورة الشهرية.

الرغبة في تناول أنواع معينة من الطعام، فقد ينجذب البعض إلى نوع معين من الطعام، أو السكريات أو ما في حكمها، وهناك زيادة في الشهية في تناول هذه الأنواع بطمع.

تظهر على النساء علامات التعرق في بعض أجزاء الجسم، ولكن ليس كلها.

تشعر النساء بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

هناك زيادة في الإفرازات المهبلية عن المعدل المعتاد.

تختلط تقلبات المزاج بمشاعر التوتر والاكتئاب.

تصبح بعض أجزاء الجسم منتفخة أكثر من المعتاد.

هناك زيادة في نمو شعر الجسم.

يظهر اللون الأحمر على اليدين.

أعراض التفجير الناجح للإبرة بعد 10 أيام

تبدأ جميع الأعراض التي تم تحديدها مسبقًا في الظهور فور أخذ الإبرة وقيام العلاقة الحميمة، أو بعد 36 أو 48 ساعة، كما ذكرنا في إجابة السؤال متى تبدأ أعراض الحمل بعد الحقن، ولكن هناك بعض الأعراض التي تظهر بعد 10 أيام من أخذ الحقنة. إبرة متفجرة

فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول أي نوع من الطعام.

الشعور بألم في البطن.

لوحظ اضطراب في درجة حرارة الجسم بين درجة حرارة منخفضة وعالية، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم فقط.

القيء والغثيان.

الرغبة في التبول أكثر من المعتاد وما ظهر في البداية.

أعراض فشل الإبرة

مهما كانت النتيجة التي تصل إليها المرأة بعد أخذ الإبرة المتفجرة فإنها ستظهر بعض التي تؤكد النجاح أو الفشل، ومن بين علامات فشل الإبرة المتفجرة ما سنقدمه من خلال النقاط التالية، في إطار الإجابة على السؤال. من متى تبدأ أعراض الحمل بعد الإبرة المتفجرة، وتكون كالتالي

– اضطراب مزاج المرأة بشكل مبالغ فيه.

عدم الرغبة في الزوج والنفور منه وممارسة العلاقة الحميمة.

زيادة الوزن المفرطة في وقت قصير جدًا.

يبدو البطن منتفخًا أكثر بسبب احتباس السوائل في الجسم لفترة طويلة بعد أخذ الإبرة ولم يكن التطعيم ناجحًا.

صداع نصفي مستمر أو متكرر.

يحدث الحيض في غضون 9-16 يومًا من أخذ الحقنة.

تعليمات لأخذ الإبرة المتفجرة

هناك بعض التعليمات التي يوجهها الطبيب للمرأة قبل أخذ الإبرة المتفجرة مما يساعد على إنجاح الإبرة والتي يجب على المرأة معرفتها قبل الذهاب لأخذ الإبرة المتفجرة لتوضيح الصورة كاملة ومن هذه التعليمات ماذا سيتم التعرف الآن من خلال الإجابة عندما تبدأ أعراض الحمل بعد انفجار الإبرة، وهي كالتالي

يتم عمل شعاع تليفزيونى على الرحم والمهبل للكشف عن وجود أى أضرار أو أمراض تمنع الحمل.

يتم تحديد حجم البويضة من خلال الأشعة التليفزيونية، والتي يجب أن تكون أقل من 18 وأكثر من 24، حيث أن التحفيز المفرط للبيضة يقلل من تأثيرها وقد يؤدي إلى تدميرها.

يتم متابعة البيضة أثناء خروجها من مكانها عند سحب إبرة التفجير.

يجب على النساء الانتباه لتجنب التوتر والقلق قبل أخذ الإبرة المتفجرة.

لا تجري المرأة اختبار حمل إلا بعد أسبوعين من أخذ الإبرة، لأن تأثير الإبرة المتفجرة يبقى في الجسم لمدة 7 أيام، وعند إجراء الفحوصات سواء كانت دم أوبول قد تظهر النتيجة إيجابية في حالة الغياب من الحمل.

يجب تجنب العلاقة الحميمة في نفس يوم أخذ الإبرة المتفجرة، ويجب ممارستها في الوقت المناسب الذي يحدده الطبيب حتى يحدث التلقيح بشكل صحيح.

من الأفضل أن تخضع المرأة لفحوصات طبية توضح سبب عدم الحمل أولاً قبل الشروع في عملية التنقيط.

من الضروري اتباع تعليمات الطبيب في حالة وجود مشكلة مع السمنة تجاه تناول نظام غذائي معين لأن السمنة تؤثر على نجاح الإبرة ووقوع الحمل.

حقنة التفجير هي ابر مختصة هرمونية تقوم بتنشيط من تطور البويضة من مكان التبويض، وتنشط إطلاقها خلال عملية التلقيح، وتستعمل لعلاج مجموعة كبيرة من معضلات الخصوبة لدى النساء، وعادةً ما يصفها الطبيب بعد مجموعة من الفحوص.