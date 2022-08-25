متى تبدأ افرازات الحمل بالنزول، الإفرازات المهبلية هي أمر اعتيادي تستطيع أي سيدة حامل أن تواجهه، حيث أن نزول الإفرازات قد يكون إشارة على مجموعة كبيرة من الأمور منها ما يأتي: قرب موعد الطمث، والإصابة بعدوى المسالك البولية، ومستوى ترطيب الأماكن التناسلية في المراة الحامل .

متى يبدأ الحمل بالخروج

تختلف الإفرازات من حيث شكلها أو كثافتها وأسباب حدوثها عند النساء، بحسب الأطباء. وهذا ما يجعل إفرازات المرأة الحامل تختلف من حيث الكثافة وإفرازات زوجتها عن أي مرحلة عمرية أخرى في حياة المرأة حسب إصابات الرحم أو مرحلة الحمل.

تبدأ إفرازات الحمل في الفترة التي يتم تمثيلها في الأسبوع الأول قبل الدورة الشهرية، وهذه الإفرازات هي العامل الذي يشير إلى حدوث الحمل، وهذه الإفرازات عبارة عن خيوط بيضاء سميكة، ويمكن أن تظهر الخيوط أقل كثافة وأصغر في حجمها ويصاحبها قطرات دم.

أي أن الجواب على سؤال متى تبدأ إفرازات الحمل في النزول، أنها تأتي في الفترة السابقة لتاريخ الدورة الشهرية المنتظمة، وهي من بوادر الحمل المبكرة، ولها شكل معين محدد. للحامل يختلف عن باقي الإفرازات.

أسباب الإفرازات المهبلية أثناء الحمل

إفرازات الحمل من الأشياء الطبيعية التي تحدث في الجسم نتيجة التغيرات في الهرمونات الأنثوية للمرأة الحامل. يزيد هرمون الإستروجين، وهو المسؤول الأول عن تغيير الإفرازات المهبلية طوال فترة الحمل.

بالإضافة إلى بعض التغييرات الأخرى التي تحدث في عنق الرحم أثناء الحمل، يبدأ عنق الرحم باللين والاستعداد لاستقبال الجنين، ويعمل جدار المهبل على إنتاج إفرازات لحماية الجنين من العدوى.

يعتبر ضغط رأس الجنين على عنق الرحم في الأشهر الأخيرة من الحمل من الأمور التي تسبب زيادة في الإفرازات المهبلية عند المرأة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

فوائد افرازات الحمل

بعد تحديد إجابة السؤال متى تبدأ إفرازات الحمل في النزول، نناقش طبيعة هذه الإفرازات وفوائد نزولها، فهي من بين العوامل المهمة التي تحدث بشكل طبيعي للمرأة الحامل ؛ نتيجة للتغيرات الهرمونية والتغيرات في طبيعة المهبل أثناء الحمل، تشمل فوائد إفرازات الحمل ما يلي

تساعد إفرازات الحمل في منع دخول البكتيريا أو الجراثيم إلى الرحم من منطقة المهبل، مما يساهم في حماية الجنين من العدوى.

تحافظ الإفرازات المهبلية أثناء الحمل على منطقة المهبل وتنظفها من الالتهابات أو الخلايا الميتة ؛ مما يحفظ المهبل من العدوى أو العدوى، وتبقى المرأة بصحة جيدة هي وجنينها.

أنواع إفرازات الحمل

هنا نوضح شقًا مهمًا أثناء الإجابة على سؤال متى تبدأ إفرازات الحمل في النزول، والمتمثلة في أنواع وأشكال مختلفة من إفرازات الحمل، حيث أنها في الغالب طبيعية، ولكنها في بعض الأحيان قد تكون ناجمة عن أمراض، وهذه الأنواع نكون

قد يكون لدى المرأة إفرازات خضراء أو رمادية، وهي من بين الإفرازات غير الطبيعية أثناء الحمل، ويرجى استشارة الطبيب.

إفرازات الحمل الطبيعية بيضاء وشفافة ولا تسبب أي ألم أو روائح كريهة.

يمكن أن تظهر إفرازات حمراء على المرأة، وهي من الإفرازات التي يجب أن يزورها الطبيب بمجرد ظهورها ؛ لأنه قد يكون علامة على انفصال المشيمة لا قدر الله.

إفرازات كريهة الرائحة هي أحد أنواع إفرازات الحمل التي تستدعي زيارة الطبيب والحصول على عناية طبية فورية.

إفرازات الحمل الصفراء

هناك العديد من أشكال الإفرازات التي تظهر على النساء في مراحل عمرية مختلفة، بعضها قد يشير إلى وجود عدوى أو مرض، والإفرازات الصفراء من بين التي تدل على وجود عدوى جنسية تنتقل إلى المرأة.

حيث أن هناك بعض أنواع العدوى البكتيرية الجنسية التي تنتقل إلى المرأة عن طريق الجماع، حيث قد يتغير لون الإفرازات إلى الرمادي أو الأخضر، وغالبًا ما تصاحب هذه العدوى بعض الأعراض التي تدل على وجودها، وهي

الشعور بحكة شديدة في منطقة المهبل.

ظهور رائحة كريهة من الإفرازات.

الشعور باحمرار أو تهيج في منطقة الأعضاء التناسلية الأنثوية.

في حالة ظهور هذا النوع من الإفرازات، من الضروري استشارة الطبيب فورًا للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

متى تكون إفرازات الحمل طبيعية

من بين الأشياء التي يجب ذكرها خلال مناقشتنا للإجابة على سؤال متى تبدأ إفرازات الحمل في النزول، يتعلق بالشكل الطبيعي للإفرازات، حتى نتمكن من معرفة وجود مشكلة بمجرد أن تتغير و للحصول على المساعدة الطبية.

طالما أن الإفرازات المهبلية التي تنزل عليك ذات قوام كريمي، وليس لها رائحة ولا تسبب لك الشعور بالحكة أو الضيق، فلا داعي للقلق أو الذعر من وجود عدوى بكتيرية، والحمل يمكن أن تكون الإفرازات كثيرة وهو أمر طبيعي أيضًا.

هل من الضروري ة الطبيب عند خروج إفرازات الحمل

إفرازات الحمل من الأمور الطبيعية التي تظهر على المرأة من سن البلوغ حتى سن اليأس، وإفرازات الحمل من الأمور الطبيعية التي تحدث بسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل في جسم المرأة، ولا يلزم زيارة الطبيب إلا في الحالات التالية

لاحظي إفرازات مهبلية خضراء أو صفراء.

عند وجود رائحة كريهة في الإفرازات عند القذف.

وجود قطرات دم مع الإفرازات.

يتغير لون إفرازات الحمل إلى اللون البني.

لاحظ وجود حكة في منطقة الأعضاء التناسلية.

الشعور بألم في منطقة البطن مصاحب لنزول الإفرازات.

أعراض الحمل المبكرة الأخرى

بعد التعرف على إجابة السؤال متى تبدأ إفرازات الحمل في النزول، هناك بعض المبكرة الأخرى التي تدل على الحمل ويجب معرفتها، وهي النقاط التالية

نزيف الانغراس يبدأ في الظهور في اليوم السادس من الإباضة، وهو من الأعراض التي تظهر عند بعض النساء فقط، وهو ظهور بقع دم مرة واحدة.

الشعور بالغثيان والقيء من التي تظهر على معظم النساء في بداية الحمل، في حالة عدم وجود شكوى حول مشكلة صحية في الجهاز الهضمي.

تقلصات الرحم من أولى علامات الحمل التي تبدأ بالظهور عندما تبدأ البويضة الملقحة بالتحول إلى الرحم.

تغير شكل الثدي من المبكرة للحمل أن يتغير شكل ولون ثدي المرأة أو يزداد حجمه نتيجة زيادة إفراز هرمون الاستروجين في الجسم خلال تلك الفترة.

الشعور بالتعب والإرهاق من المبكرة للحمل، حيث أن التغير في زيادة مستويات الهرمونات الأنثوية مثل البروجسترون، يجعل المرأة تشعر بالنعاس والكسل، بالإضافة إلى عدم القدرة على إتمام المهام اليومية بسهولة كما كانت من قبل.

علاج إفرازات الحمل غير الطبيعية

في حال ظهور أي علامات غير طبيعية لإفرازات مهبلية أثناء الحمل، يجب استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب، عادة على شكل كريمات أو تحاميل مهبلية.

نصائح للتعامل مع الإفرازات المهبلية أثناء الحمل

بعد تحديد إجابة السؤال متى تبدأ إفرازات الحمل في النزول، سنقدم بعض الإرشادات المهمة التي يجب على المرأة معرفتها للحفاظ على صحتها طوال فترة الحمل، وللتخلص من الضيق والتوبيخ من الإفرازات ونزولها، وهذه يتم تمثيل التعليمات في النقاط التالية

يوصى بارتداء الملابس الفضفاضة أثناء الحمل. حتى يتم تهوية المنطقة التناسلية.

يفضل تناول الفوط الصحية للإفرازات التي تشبه الفوط الصحية للدورة الشهرية.

يمكن استخدام وسادات القماش لمنع اتساخ الملابس الداخلية.

يجب ارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من القطن الخالص، بحيث يتم تهوية المنطقة ويتم امتصاص العرق جيدًا، ولا تظهر الروائح الكريهة أو الشعور بالضيق.

يمكن استشارة الطبيب حول استخدام مواد معقمة أو مطهرة ومرطبة للمنطقة التناسلية الأنثوية مع الحرص على عدم استخدامها دون استشارة طبية لتجنب الإصابة.

يوصى بتنظيف المنطقة التناسلية بشكل دائم بالماء الدافئ لتنظيفها وتطهيرها من الإفرازات المتراكمة.

تساعد إزالة الشعر من منطقة المهبل على منع الروائح الكريهة من الإفرازات طوال فترة الحمل.

من المهم توخي الحذر عند شراء الفوط الصحية للإفرازات، واختيار الفوط الصحية التي لا تحتوي على أي روائح أو مواد أخرى تسبب الالتهاب.

يساعد تناول الزبادي على زيادة إنتاج البكتيريا المفيدة في منطقة المهبل.

ومع مرور بعض الأحيان أي خلال مدة الحمل سوف تصبح هذه السوائل أكثر تبيانا وتصبح أكثر كثرة نزول في نهاية الحمل، إذ إن الحامل قد تنتبه أن الإفرازات في الأيام الأخيرة قد يكون فيها خطوط رفيعة من المخاط يرافقها خطوط بسيطة من الدم.